網上熱話｜中國詐騙集團新手法 兒童智能錶成新目標 「借電話」好心無好報

詐騙手法日新月異，近期中國詐騙團夥更把歪腦筋動到了學生身上！該團夥以「沒帶手機」、「有急事」等大話，向中、小學生借用兒童智能手錶時，趁機盜取電話卡，搭建簡易GOIP撥號設備轉撥詐騙電話，學生在不知情的情況下成為犯罪同夥。

中國內地為了打擊詐騙猖獗問題，實施「斷卡」行動，提高民眾辦理電話卡的門檻與限制辦卡數量。詐騙集團使用的電話卡在短時間內很快會被封停，詐騙集團於是便將目標轉移到入世未深的學生，以有急事借打電話等藉口，趁機將學生的智能手錶內的電話卡偷走。

日前，湖南省株洲荷塘警方接獲報案稱，某學生稱被人以借打電話為由，趁機將智能手錶裡面的電話卡偷走，換成了一張廢卡，這張被偷走的電話卡疑似被用來撥打詐騙電話。警方隨後鎖定嫌犯位置，並將黃姓、張姓人士等10人一舉抓獲，現場查獲連接線3條、手機12部、手機卡20餘張。警方發現，該位置正是一個「GOIP虛擬撥號設備」詐騙窩點。