網上熱話｜中國詐騙集團新手法 兒童智能錶成新目標 「借電話」好心無好報

記者陳怡伶／綜合報導
詐騙手法日新月異，近期中國詐騙團夥更把歪腦筋動到了學生身上！該團夥以「沒帶手機」、「有急事」等大話，向中、小學生借用兒童智能手錶時，趁機盜取電話卡，搭建簡易GOIP撥號設備轉撥詐騙電話，學生在不知情的情況下成為犯罪同夥。
中國內地為了打擊詐騙猖獗問題，實施「斷卡」行動，提高民眾辦理電話卡的門檻與限制辦卡數量。詐騙集團使用的電話卡在短時間內很快會被封停，詐騙集團於是便將目標轉移到入世未深的學生，以有急事借打電話等藉口，趁機將學生的智能手錶內的電話卡偷走。
日前，湖南省株洲荷塘警方接獲報案稱，某學生稱被人以借打電話為由，趁機將智能手錶裡面的電話卡偷走，換成了一張廢卡，這張被偷走的電話卡疑似被用來撥打詐騙電話。警方隨後鎖定嫌犯位置，並將黃姓、張姓人士等10人一舉抓獲，現場查獲連接線3條、手機12部、手機卡20餘張。警方發現，該位置正是一個「GOIP虛擬撥號設備」詐騙窩點。
據嫌犯透露，透過搭建簡易GOIP設備，為詐騙集團提供撥打詐騙電話的通話通道，「一小時可獲利300元人民幣（約321港元），還想每人賺夠1萬元（約10,709港元）就離開」。另外，警方也發現，近期出現許多詐騙團夥將魔爪深入高中校園，以提供「高價」誘惑學生將自己的電話卡出借。
日前，當局警方實測拍片，到公園向正在玩耍的小朋友借用其智能手錶，發現到不少小朋友都願意出借給陌生人。警方提醒，這類案件瞄準的目標多為學生，犯罪團夥往往對單獨行人實施作案。因此，學生家長要加強防範意識，提醒孩子不要隨意外借電話手錶、手機給陌生人，避免被犯罪分子利用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章