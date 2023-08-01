網上熱話｜中國跆拳道選手集體扮清朝殭屍表演　震驚內地網民(有片)

南韓上月下旬舉辦了一場國際體育賽事，期間中國選手以滿清時期的殭屍造型亮相，在場上表演跳殭屍舞，讓韓國主持人發出驚嘆聲。內地傳媒亦大讚「讓人驚愕」。不過，有內地網民卻認為長衫殭屍、長辮子這些都是西方過去嘲笑中國的原素，質疑為自己將這些原素搬到國際賽場。

網民：長衫殭屍長辮子都是西方嘲笑中國的原素

不過，內地部分網民似乎並不認同。名為「文化知識學習」的內地網友發文說，「後拖著豬尾巴、身穿黑長袍、跳著殭屍舞，以令人作嘔的醜陋換得外國觀眾，尤其是韓國觀眾的一笑」；網民「郝國中雜談」指，儘管個別官媒媒體吹捧為「展示中國風」，他指「但這一怪誕行為卻遭國內外輿論一邊仃的嘲諷和痛批」；網民「雲濤在北」形容「這是一個既既荒唐又憤怒的畫面」，直指「丟臉丟到國外」；亦有網民指，「長衫殭屍、長辮子這些都是西方嘲笑中國的原素，現在卻被我們自己搬到國際賽場……把糟粕當精華，把醜當美」。