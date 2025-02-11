網上熱話｜傳JLPT日語能力試大規模舞弊 多名考生被取消成績

JLPT日本語能力試驗（俗稱「日檢」）是日語學習者或使用者鑑定日語能力的國際性測驗，想要到日本求學或工作人士一般均須通過其語言認證門檻才能得到就職或入學的資格。近日JLPT傳出大規模舞弊疑雲，在公布去年12月的試驗結果時，出現大量需要「成績精查（詳細調查）」的考生，疑牽涉到有考生「跨時區作弊」，令大批無辜考生受牽連，慘遭取消考試成績。
疑有大量考生「跨時區作弊」
去年12月所舉行的2024年第2回JLPT測驗成績於早前公布，有大量考生在查閱成績時發現考試結果顯示為須人工複審。近日陸續有考生於社交平台發文，指複審結果成績遭取消，日方表示將退回考試費用。有內地網民指出，是次出現此情況疑因考試當日有考生「跨時區作弊」，作弊重災區為日本考場N2級考試。因在內地考場N2級考試結束後已即時有機構把答案放上內地的社交平台，當時日本考場考生才剛考完第一場語言知識及閱讀試，距離聆聽試之間有休息時段，該網民指「有四十分鐘時間休息可以接觸手機，所以聽力作弊基本就是無成本的」。
網民又配上群組對話截圖，大爆內地有不少需要因作弊而遭複審成績人士，竟於社交媒體怒轟他人：「自己作弊被查，一口咬死手國內的國人舉報的，在群裡瘋狂罵國人，說他們被舉報就是因為自己人不夠團結，沒有協助他們作弊」。
台灣考生慘受牽連
有台灣考生於社交平台threads發文，指自己報考了N2級考試，由上月31日網上公布成績時便想要查成績卻一直查不到，經過一系列聯繫後得到日本官方回覆指「成績出不來，要直接退費」。有網民留言回應猜測成績取消或是因受內地考生作弊事件牽連，有可能是因為發帖人的答卷剛好與作弊人士有相似的答案組合，或因此受官方判定無法準確評定考試結果。令該名考生悲憤慘嘆：「說實在也根本不是錢的問題，我花時間準備考試，去考試了，等成績，卻得到這樣結果，我真的不清楚原因是什麼。」