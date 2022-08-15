網上熱話｜兒子無買票坐空位被要求補票 台網紅委屈爆哭「車長超沒同理心」

乘搭公共交通工具，「小童免票」等於「不佔座位」是常識吧！台灣一位「網紅」的理解就有所偏差。這位名為「郭珉妏」(Q尼，Queenie)的網紅昨日在IG貼「限時動態」抱怨，帶兒子去拍照一整天後搭高鐵從新北回高雄，兒子因為很不舒服，就坐在沒人坐的位置休息，沒想到列車長查票時，不斷強調「佔位就是要補票」，連有人讓出座位給自己兒子也不行，最後自己忍不住爆哭，「我真的氣哭，直接哭」。 涉事網紅：以前的車長都很包容 Q尼表示，自己知道「六歲以下小孩可以不佔位免票上高鐵」，稱「帶我兒搭好幾次，都坐沒人坐的位置，遇到查票列車長也都很溫柔包容」，但「今天的列車長態度超不行」、「超沒同理心」，強調「我就是一般節省的老百姓，我也不是佔了已購票人員的座位……為甚麼沒人坐的空座位不能讓我們先坐一下」，又配上「反白眼」表情符號，稱「拍完照一整天還要(讓我兒子)站回高雄……真是謝了」。 Q尼還提到，當自己爆哭後，「我不舒服的兒子馬上跳起來說我不要花錢沒關係，他沒事了，他會勇敢，我真的哭爆，然後跟我說他永遠不要跟我來台北就不會讓我傷心了」。



台灣網民轟「情緒勒索」 半價票都不肯買「算甚麼盡責的媽媽」 Q尼的貼文隨即被看不過眼的網民轉貼到Facebook專頁「爆料公社二社」討伐，Q尼的丈夫「林彥宇」亦在Facebook專頁「爆料公社公開版」貼出妻子的抱怨文「取暖」，結果網民基本上都在狂轟，「把別人好心當應該」、「貪小便宜成這樣……還要開公審」、「拜託不要一直情緒勒索，你知道你兒子在不舒服，連張有座位的半價600多(新台幣)的兒童票都不肯花錢買，算甚麼盡責的媽媽？」、「你孩子要座位，那你站著位置讓給他，而不是要人家花一個位置的錢成就你跟你兒子」、「自己都說不佔位免票了，要節儉就去搭火車，不然就抱著，有甚麼問題嗎」、「為甚麼做錯事可以很理所當然？不是哭就能解決的，成年人了，要給小孩有榜樣啊⋯⋯使用者付費這道理，妳應該懂吧」。