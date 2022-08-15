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中國
2022-08-15 12:38:41

網上熱話｜兒子無買票坐空位被要求補票 台網紅委屈爆哭「車長超沒同理心」

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有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 涉事網紅「Q尼」是位辣媽。(Q尼IG) 涉事網紅「Q尼」是位辣媽。(Q尼IG) 涉事網紅「Q尼」全家福。(Q尼IG)

乘搭公共交通工具，「小童免票」等於「不佔座位」是常識吧！台灣一位「網紅」的理解就有所偏差。這位名為「郭珉妏」(Q尼，Queenie)的網紅昨日在IG貼「限時動態」抱怨，帶兒子去拍照一整天後搭高鐵從新北回高雄，兒子因為很不舒服，就坐在沒人坐的位置休息，沒想到列車長查票時，不斷強調「佔位就是要補票」，連有人讓出座位給自己兒子也不行，最後自己忍不住爆哭，「我真的氣哭，直接哭」。

涉事網紅：以前的車長都很包容

Q尼表示，自己知道「六歲以下小孩可以不佔位免票上高鐵」，稱「帶我兒搭好幾次，都坐沒人坐的位置，遇到查票列車長也都很溫柔包容」，但「今天的列車長態度超不行」、「超沒同理心」，強調「我就是一般節省的老百姓，我也不是佔了已購票人員的座位……為甚麼沒人坐的空座位不能讓我們先坐一下」，又配上「反白眼」表情符號，稱「拍完照一整天還要(讓我兒子)站回高雄……真是謝了」。

Q尼還提到，當自己爆哭後，「我不舒服的兒子馬上跳起來說我不要花錢沒關係，他沒事了，他會勇敢，我真的哭爆，然後跟我說他永遠不要跟我來台北就不會讓我傷心了」。
 

有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 有台灣網民見自己喜歡的網紅為了讓兒子免費佔座搭高鐵而道德綁架，將對方貼於IG限時動態的貼文轉貼到Facebook「爆料公社」。(FB爆料公社二社貼文) 涉事網紅Q尼附上自己的高鐵成人電子票。(FB爆料公社二社貼文)

台灣網民轟「情緒勒索」 半價票都不肯買「算甚麼盡責的媽媽」

Q尼的貼文隨即被看不過眼的網民轉貼到Facebook專頁「爆料公社二社」討伐，Q尼的丈夫「林彥宇」亦在Facebook專頁「爆料公社公開版」貼出妻子的抱怨文「取暖」，結果網民基本上都在狂轟，「把別人好心當應該」、「貪小便宜成這樣……還要開公審」、「拜託不要一直情緒勒索，你知道你兒子在不舒服，連張有座位的半價600多(新台幣)的兒童票都不肯花錢買，算甚麼盡責的媽媽？」、「你孩子要座位，那你站著位置讓給他，而不是要人家花一個位置的錢成就你跟你兒子」、「自己都說不佔位免票了，要節儉就去搭火車，不然就抱著，有甚麼問題嗎」、「為甚麼做錯事可以很理所當然？不是哭就能解決的，成年人了，要給小孩有榜樣啊⋯⋯使用者付費這道理，妳應該懂吧」。

網民紛紛批評涉事網紅的行為。(FB爆料公社二社) 網民紛紛批評涉事網紅的行為。(FB爆料公社二社) 網民紛紛批評涉事網紅的行為。(FB爆料公社二社) 網民紛紛批評涉事網紅的行為。(FB爆料公社二社)

台灣網民：車長只是盡責 為安心買張票給子女不好嗎？

還有網民指出，「你有沒有錢大家不知道，但你有沒有恥大家看的很明白了」、「相信搭過高鐵的民眾們一定聽過廣播，『自由座的旅客請勿佔用對號座位置，免票孩童無購票請勿佔用座位』」、「列車長只是盡自己的職責，他並沒有錯」、「所以是其他列車長的錯，放縱這些不守規矩的人」、「上次帶我女兒坐高鐵，就算她不用票，我也買張半票坐我旁邊，不用還要煩惱讓位的問題，一路安心看風景不好嗎」，又質疑「連你兒子都說要省錢不要買票，你到底平時是灌輸他怎樣的觀念？」

涉事網紅丈夫FB發文道歉 強調「我們沒有逃票或不補票」

見輿論一面倒，Q尼丈夫今早急急刪文，再於「爆料公社二社」發文道歉，稱「我們的確有需要調整和進步之處，這個地方沒做好，甚至給大家錯誤的示範，在這邊跟大家道歉，是我們做的不夠好」、「列車長很抱歉~是我們讓自己出糗還怪到您頭上……希望您原諒無知的我們」，又指「我自知有理虧的地方，卻刪文的太晚，也是被打腫的無可厚非」，並提到「一開始就該買兒子的票，畢竟他也快六歲了，自己有個位置是比較好的」。不過，道歉文第一句就強調「我們沒有逃票或不補票」，及後才刪除。有網民揶揄，「你這是提油救火嗎？」又稱「下次記得買(票)，大家都平等」。

涉事網紅的丈夫在FB發文道歉，第一句就強調「我們沒有逃票或不補票」，但及後刪除。(FB爆料公社二社) 涉事網紅的丈夫在FB發文道歉，第一句就強調「我們沒有逃票或不補票」，但及後刪除。(FB爆料公社二社) 涉事網紅的丈夫在FB發文道歉，第一句就強調「我們沒有逃票或不補票」，但及後刪除。(FB爆料公社二社)
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