網上熱話｜兒子鐵餐具捅插座觸電倒地 家長轟店家草菅人命：他才12歲懂甚麼？

台灣一名家長周二在Facebook群組「匿名2公社」發文指，前一天帶12歲兒子去一間火鍋店用膳，入座後自己先去廁所，沒想到回到座位時，兒子竟然倒臥地上，「趕快將孩子送醫後，向店家了解的前因後果讓我超生氣。我兒子才12歲能懂甚麼？店員竟然在我不在場時把鐵製餐具放在桌上，而且插座又剛好在我兒子旁邊」，直斥店家「草菅人命」，又稱「還好現在(兒子)身體是沒甚麼狀況，否則一定讓店員賠償」。

該名家長雖然無直接說出其兒子做了甚麼，但其他網民都相信是「將餐具插進插座後觸電」，對於該名家長責難店家的思維大感不可思議，稱「這是認真的嗎？」又懷疑「是反串文吧」。

網民：應該好好反省你怎麼教育小孩

許多網民批評，「12歲！又不是12個月，而且那是你的兒子、你的責任！關別人屁事」、「2歲我相信是小孩好奇愛玩，12歲我相信是小孩腦殘」、「我記得12歲應該是小六了吧，應該好好反省你怎麼教育小孩的，但看你這樣發文，也難怪了」、「生活常識都沒在教嗎？教不會就綁在身邊，一起帶去廁所才不會被謀財害命」。

還有網民反諷，「12歲還是個孩子，你竟然把他獨自一人放在座位上」、「我問我兒會不會做這種事情(我兒11歲)，我兒回說：白癡喔！誰會這樣啦！」、「難怪要匿名……看來你自己也有自知之明，臉一定腫到不成人樣所以不敢公開帳號」。

事主批評網民「冷漠」 自稱單親養兒不易

面對一面倒不認同的留言，該名家長更新帖文，稱「現在網友人心冷漠？一個小孩子受傷了卻這樣批評？能不能將心比心，我獨立扶養到現在容易嗎？從小我都照顧的無微不至，如果因為店員的問題造成我小孩受傷怎麼辦」。網民隨即「追擊」，稱「不要扯單親喔，智商跟婚姻幸福沒有關係」、「別用小孩情緒勒索，只會顯得你很可悲」、「你照顧的無微不至？你根本是在養廢物」。有網民就詢問，「冒昧請問小孩有沒有甚麼特殊狀況？不然快要可以上國中的年紀，不知道插座危險性也是蠻誇張的」，但未獲回覆。

