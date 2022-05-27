網上熱話｜內地兒童繪本2男孩狂舔少女手　網民狠批：噁心猥褻

內地網絡昨日流傳著一本兒童繪本的插圖，顯示2名男孩拉著女孩的手狂舔，其中一名男孩更說：「姐姐，妳好漂亮。妳的汗是甚麼味道？」女孩則昂首擺出一副得意的神情，結果引發內地網民關注熱議，更有網民批評「太噁心猥褻」。

綜合內地傳媒報道，這本《流汗啦！》是由江蘇鳳凰少年兒童出版社出版，早於2012年就已經出版，插圖經過變動再出牌。引發爭議的插圖，是要講述人體流汗時，身體內的鹽分也會一起排出，所以流出來的汗是鹹的。不過繪製的內容卻是兩名滿頭大汗的男生，拉著女孩長長的手不停狂舔，其中1人還說道「姐姐，妳好漂亮。妳的汗是甚麼味道？」另1人則說「呃，也是鹹鹹的」，至於被舔的女孩則昂首擺出一副得意的神情。

舊版插圖是1個人在吸啜女孩的手，另1人在舔自己的手，被舔的女孩則是撐著腰微笑看著。(微博)

網民：畫的明顯兩個猥瑣老頭 出版社：會下架處理

新插圖被上截網上結果引來大批網民關注，「還以為是變態色情圖呢，竟然是兒童繪本，這也能過審？？」、「畫的明顯兩個猥瑣老頭，戀童癖」、「這是在教孩子什麼？讓孩子把猥褻當正常交往可以做的事」、「不追責嗎？網民不指出，永達不改是吧」。其實亦有網民指出，舊版插圖是1個人在吸啜女孩的手，另1人在舔自己的手，被舔的女孩則是撐著腰微笑看著。

事件在網上流傳後，「東方娃娃」編輯部亦於今日發出聲明，指有插圖在網上引起討論，會將繪本下架處理，並組職專家重新審讀。