網上熱話｜內地女新春舉報逾50輛違規車　獲1500元獎金(有片)

內地農曆新年返鄉車潮導致多處高速嚴重塞車，相關事件屢登熱搜。其中不少駕駛為省時，違規佔用緊急車道，引起不少人檢舉。其中一名女子因為檢舉逾50輛違規車，獲獎金人民幣1,500元，卻遭網友民諷刺：「這錢拿著不燙手嗎？」她回應：「依法辦事」。

綜合報道，一名女網民早前在網上透露，指自己和丈夫春節後開車回程，被堵在湖南省內高速上，無聊之下，順手檢舉逾50輛佔用緊急車道的違規車輛，共獲獎金1,500元人民幣(下同)。貼文掀起兩幫人熱議，一方認同該女子的作為：「幹得漂亮」、「積善德」、「就該好好排隊，擠緊急車道插隊幹嘛」。不過，另一方網民則認為：「大過年的幹嘛這樣檢舉，缺德嗎」、「你無聊檢舉，別人卻是痛失荷包」、「不要說我道德綁架，但你這樣太不夠意思了」、「這錢你拿了心安嗎」、「就不包準你下次不會遇到正義魔人」。