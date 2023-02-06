網上熱話｜內地專家稱「成年人有權做個廢物」 網民：說的甚得我心

專家經常為大家的生理、心理、婚姻、子女、工作、財務、養老甚至政府政策規則、國家大事等等操心，但所作出的建議不時被罵「離地」。近日一位專家發表的言論，卻引起不少網民熱議，稱讚「說的甚得我心」、「挺接地氣的」、「話糙理不糙，有道理」。

內地數字經濟智庫副院長儲殷教授語出驚人，日前在微博上載影片，稱「成年人有權做個廢物」。他表示，我們不希望孩子是廢物，是因為他們還有未來，要多讀書、多成長，但「你過了35歲以後，我告訴你，做廢物還是挺舒服的」。

專家：人到中年 再壯懷激烈也要明白一生或已定型

他認為，中年人要安於做個廢物，因為人到中年，「你就會知道那是個生活方式的選擇」，而「莊子就說過，我是願意做一隻被放在祭壇上已經沒有生命的烏龜殼，還是願意做一隻快樂的在泥地裡打滾的豬啊？當然是做豬快樂了」。他又稱，人到中年，「你再壯懷激烈，你也要明白，你這一生很大程度上定型了。你不是曹孟德，不是老驥伏櫪志在千里，烈士暮年壯心不已。你不是了，你可能就是這樣了，那咋的？不活了？」

專家：老年人不要因為自己是廢物而心懷慚愧

他又認為，到了老年，也不要因為自己是個廢物而心懷慚愧，因為人老了、沒用了，都是正常的，「你老了沒有用，不用任何不好意思的……老了沒用就沒用了嘛」。