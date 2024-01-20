網上熱話｜內地旅客嘆搭港鐵逗留逾時遭罰款　網民錯重點：屙158分鐘？

一名內地網民日前在小紅書發文抱怨，指自己早前乘坐港鐵，到達目的地後去洗手間，不料後來未能順利出閘，直至他向客服中心查詢，才發現原來自己在港鐵站內長達158分鐘，需支付逾時出閘附加費。他最終繳付64元車費，不禁大嘆「最貴的地鐵費了」。
樓主在小紅書以「怕，原來港鐵坐久了要罰錢！」為題發文，表示他13日乘坐港鐵，以為還有點時間，便使用站內洗手間，後來在閘機打算離開時，卻發現「出不去」，於是向客服中心職員查詢，才發現自己從入閘起已逼留在港鐵站158分鐘，由於超過2個半小時(150分鐘)的限制，最終支付64元「逾時出閘附加費」，樓主指自己是第一次乘搭港鐵逾時，嘆謂「最貴的地鐵費了」。
網民：我也怕你坐廁所坐脫肛
雖然有不少內地網民同情樓主經歷，有網民表示鐵路公共交通工具有相關時間限制，乃屬正常，留言指「內地也是啊」、「就想問你哪個城市的地鐵是沒有時間限制的？」、「大鄉里進村？你試試廣州地鐵要不要收？超時那麼多」。不過，部分網民則錯重點，關注樓主在港鐵逗留足足158分鐘原因，有人謔笑「你是掉洗手間裡面嗎？你拉158分鐘嗎？」、「我也怕你坐廁所坐脫肛」、「兩個多小時，這可以環遊大半香港了吧，笑死我了」、「你做送貨一定不夠時間了」。
港鐵設有「乘車超過限定時間附加費」，所有乘客須在入閘后150分鐘內完成車程；乘客在沒有合法授權或合理解釋的，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額成人或特惠單程車費作為附加費。