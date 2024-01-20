網上熱話｜內地旅客嘆搭港鐵逗留逾時遭罰款　網民錯重點：屙158分鐘？

一名內地網民日前在小紅書發文抱怨，指自己早前乘坐港鐵，到達目的地後去洗手間，不料後來未能順利出閘，直至他向客服中心查詢，才發現原來自己在港鐵站內長達158分鐘，需支付逾時出閘附加費。他最終繳付64元車費，不禁大嘆「最貴的地鐵費了」。

樓主在小紅書以「怕，原來港鐵坐久了要罰錢！」為題發文，表示他13日乘坐港鐵，以為還有點時間，便使用站內洗手間，後來在閘機打算離開時，卻發現「出不去」，於是向客服中心職員查詢，才發現自己從入閘起已逼留在港鐵站158分鐘，由於超過2個半小時(150分鐘)的限制，最終支付64元「逾時出閘附加費」，樓主指自己是第一次乘搭港鐵逾時，嘆謂「最貴的地鐵費了」。