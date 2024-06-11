網上熱話｜升降機超載7女1男僵持10分鐘拒讓步　網民：誰先出去就輸？(有片)

內地一部升降機因為超載而不斷發出警報聲，升降機內的8個人卻各不相讓，結果僵持了至少10分鐘，令在外等候的目擊者也驚嘆：「第一次遇見這種情況」。畫面曝光後引發網民熱議，紛紛諷刺說：「都是狠人」、「誰先出去就輸了嗎？」就連司法機構亦禁不住發聲。

綜合《農民頻道》等內地媒體報道，早前一段影片在網上瘋傳，顯示7女1男站在因超載而發出警報聲的電梯中，各不相讓，任由電梯門敞開10分鐘，無人願意離開升降機，其間有有談笑風生、有人雙手交疊、有人沉默低頭，亦有人雙手插袋。後來，有等待乘搭升降機的民眾喊道「男孩子下來吧，紳士一點」，升降機內還是無人願意讓步。