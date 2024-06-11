網上熱話｜升降機超載7女1男僵持10分鐘拒讓步　網民：誰先出去就輸？(有片)

內地一部升降機因為超載而不斷發出警報聲，升降機內的8個人卻各不相讓，結果僵持了至少10分鐘，令在外等候的目擊者也驚嘆：「第一次遇見這種情況」。畫面曝光後引發網民熱議，紛紛諷刺說：「都是狠人」、「誰先出去就輸了嗎？」就連司法機構亦禁不住發聲。
綜合《農民頻道》等內地媒體報道，早前一段影片在網上瘋傳，顯示7女1男站在因超載而發出警報聲的電梯中，各不相讓，任由電梯門敞開10分鐘，無人願意離開升降機，其間有有談笑風生、有人雙手交疊、有人沉默低頭，亦有人雙手插袋。後來，有等待乘搭升降機的民眾喊道「男孩子下來吧，紳士一點」，升降機內還是無人願意讓步。
網民：電梯超載很危險 說明這些人沒有安全常識
影片曝光後，紛紛留言：「最後一個不願意下，其他人覺得憑甚麼我下，剛好大家都很閒，就拖著」、「居然能僵持10幾分鐘」、「看來大家都不著急」、「不要道德綁架，不是因為男生才必須讓啊，誰最後一個上的自覺點下來才對吧」，亦有人嘆謂：「最後上來的下去就好了」，亦有人指出：「出故障受傷害的可是自己，為什麼要賭上這樣的風險呢」、「電梯超載是很危險，說明這些人沒有安全常識，一個比一個愚蠢」。
四川省司法廳官方微博帳號「法治四川」也藉此機會宣傳乘坐電梯時應有的安全知識，表示當電梯發出異常聲響、電梯超載、電梯車廂與樓層不平時，不宜乘坐電梯，若不幸被困在電梯內，應選擇透過緊急對講裝置與警衛人員告知狀況，切勿嘗試撬門逃生。