網上熱話｜台女帶「tear gas」遊港離境時遭沒收　認疏忽發警世文警醒大眾

很多人談起外遊都會感到興奮，不過近日有一名台灣女網民出發到香港時，懷疑太匆忙未有把辣椒水抽起。她及後雖然順利出境登機來港，惟在機場進入禁區前接受的安全檢查，被機場保安發現手提行李藏有辣椒水，最終該物品被本港警方沒收，而相關文件寫上被檢取的是一支「Tear gas」。

事發時擔心須被帶走負刑責

一名台灣女網民在社交平台Threads以「差點在香港機場被抓走的故事」為題，發表一篇有關她誤帶辣椒水到港的經歷。她指出，出發來港當日因匆忙決定改帶平常上學用的背囊出門，未及檢查袋內物品，包括原預備在台灣學校宿舍作不時之需的辣椒水。她其後順利在台灣登機來港及入境本港，惟回程在機場接受進入禁區前的安全檢查，獲機場保安查問「有防狼噴霧或防身器嗎？」

該台女形容當時「大腦飛速運轉」，原本想出於本能地否認，惟留意到對方已發現她的遲疑，只好細細聲地說一句「我好像有辣椒水」。她指，當場有人員隨即高聲稱「你違法了喔！這是違法的！要叫警察來」，頓時擔心自己會否被帶走、未能登上航班，甚至需要負上何等刑事責任，又稱當時人員的處理方法使她感到非常不舒服、無助和恐懼。

「記錄下來讓自己記起教訓」

最終，她指本港警方到場並以非常平和的態度處理，又解釋很多台灣旅客都遇過類似情況，「叫我回去以後提醒身邊朋友注意」，又說做完紀錄後就可以離開。事後她的辣椒水因在港無牌管有而被警方根據法例第238章《火器及彈藥條例》沒收，相關檢取通知書上寫上被檢的是一支「Tear gas」。

台女事後發文承認今次是她的疏忽，重申從來沒有認為自己的行為正確，今次只是想分享自己經歷的事情，「給大家一個警醒，也算是記錄下來讓自己記起教訓。」有網民就留言稱，去外地應預留充足時間執拾隨行物品，亦要了解目的地規矩，「經一事長一智，有這些額外經歷才更刻骨銘心的」，亦有人指出香港相對安全，「根本不需要隨身帶防狼噴霧」。另外，有人指出防狼噴霧和電擊器屬攻擊性武器，在港擁有已經視作違反，並關注為何在台灣可以通過飛機安全檢查。

▼網民留言回應▼