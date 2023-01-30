網上熱話｜台婦進裸湯區猛拍照 遭制止竟回：我不知道誒

天氣凍，最適合浸溫泉，但一些浸溫泉禮儀必須注意！台灣一名姓葉女子近日到當地一家高級溫泉會館浸「裸湯」，沒想到突然有一位目測30歲出頭的婦人帶著年約2歲的女童進入裸湯區，然後二話不說拿出手機拍照。葉女當下發火大喝「裸湯區不能使用手機」，婦人卻天真回應稱，「真的啊？這個我不知道ㄟ(誒)」。

事主制止婦人拍照 原欲報警

葉女昨在Facebook「爆怨公社」貼文講述事件，批評該名婦人「沒知識也該有點常識好嗎」，稱「所謂的裸湯區，基本概念都應該知道，大家都是坦誠相見的，大娘你卻包的像顆粽子，那也就算了！一放下妳的大包包之後，居然開啟觀光客模式，拿著手機在裡面猛拍起來」，「第一次在高級溫泉會館看到這款頂級的智障，真的很不簡單！」

葉女表示，當下喝止該名婦人後，「其他裸湯的女客也跟她說，要拍出去外面大眾池拍，她才又提著包包走人」，又提到本想請溫泉會館方面報警，但想到裸湯沒有監控片段可作證據，而當時自己正躺在休息區，婦人一進裸湯區就站在其躺椅前，「她背對著我拍，我有看到她好像手機被(飯店的反偷拍儀器)干擾的樣子，好像是拍不出來」，故最終沒有報警，「我只希望她下次被抓去警察局喝茶」。

網民：搞不好第一次泡溫泉

葉女還提到，「裸湯也有規定未滿12歲不得進入」，惟「她後面還跟著一個大約兩歲左右的小孩，提著一個挖沙用具的桶子跟她進來。靠北！她們母女是打算在裸湯區挖礦ㄟ(誒)」。

其他網民也紛紛批評該名婦人的行為「太誇張」，稱「傻眼，居然在泡湯區拍照，她到底有多沒常識」、「有點扯！搞不好第一次泡溫泉」、「進去前不是都有很多貼紙寫禁止帶手機跟拍照」、「人不知道，天下無敵」、「遇到這種人，用溫泉直接潑牠手機也是剛好而已」。