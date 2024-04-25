網上熱話｜台帥警與走失柴犬合照爆紅 屢被報案人搭訕「有沒有女友」(多圖)

台灣台南市永康區一隻白色柴犬昨日（24日）疑似走失，被熱心民眾送到派出所並發圖於社交平台尋主人，不料網民重點全放在與柴犬合照的「帥氣男警」身上，亦令他成紅人被人肉搜尋。22歲的男警表示平常處理案件時，常被女性報案人問「有沒有女朋友」甚至搭訕，但他已名草有主。

網民錯重點：可以去認領那個警察嗎 有民眾昨早發現一隻白色柴犬在大灣路與文賢路口行走，卻沒看到主人的身影，由於當地交通車流量大，擔心狗狗走失，便將柴犬帶去派出所報案。事後，該民眾於社交平台發文，詢問：「有沒有朋友家毛小孩走失的」，結果貼文一出，網民除了注意白色柴犬外，重點全放在後面的男警，紛紛留言：「我走失了」、「警察是帥哥」、「可以去認領那個警察嗎」、「突然想走失」。據了解，主人已於昨天下午打電話到派出所詢問，隨後將愛犬帶回，並透露狗狗平常會在住家附近散步及自行返家，結果被人誤以為迷路走失帶到派出所。