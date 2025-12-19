網上熱話｜台網民家中45年微波爐退役 Panasonic請求交換「收藏至博物館」

社交平台近日有一名台灣網民分享，家中一台使用了45年的Panasonic微波爐即將退役，並將一家使用它的回憶寫出，稱這台微波爐購於1980年，當時堪稱天價，至今陪伴一家五口超過1萬天，非常耐用，溫馨故事在網上引發網民熱議。更引注目的是Panasonic官方看到貼文後主動留言提出請求，希望將這台充滿回憶的微波爐收藏至公司的博物館作為紀念，並願意以最新的微波爐商品與事主交換。

官方願以最新微波爐交換 該網民在社交平台Threads發文表示，家中的松下古董微波爐終於要退役，「到今天為止，已經使用了整整45年，它是我爸媽還沒結婚就買的，比我們家任何一個孩子都年長」。父親還翻出了1980年的日記：「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康。」，樓主稱售價台幣11萬元，當時已真是天價，「以前的電器真的很耐用⋯我們家每天開伙，它日日夜夜陪著我們一家五口加一隻貓16400多天，好感恩。」

當時堪稱天價 樓主指出雖然新微波爐已經到，但媽媽還是一直喊捨不得，「後期有偶爾有斷電秀逗的問題，拉門也比較鬆」，父親總是不厭其煩拆機修理，「就這樣又多撐了10年有了，要不是它只剩下解凍微波功能，真的可以繼續讓它陪著我們超過半世紀」，又指1980年出產的機器「已經可以烘烤兼微波，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，附贈的食譜書內容豐富印刷精美，也都還留著，翻閱才發現我們沒怎麼使用到自動烹調功能」。樓主最終總結稱「微波爐，謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了。」

網民熱議「算不算告老還鄉」 Panasonic台灣小編看到帖文後回覆「看到這台陪伴家中45年的Panasonic微波爐，我們非常感動，也衷心感謝您長年的支持，誠摯希望能將它收藏至松下博物館作為紀念，並以最新商品與您交換，延續這份珍貴回憶。歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴— Panasonic官方粉絲團 敬上」，樓主驚訝回覆，「竟然是正式公司回應！好的後續聯繫」。帖文引發網民熱議，「這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「簡直要哭了 ，去博物館就是他最好的歸宿」。