網上熱話｜大媽烈士陵園墓前跳廣場舞　管理所：將加強管理必要時報警(有片)

綜合《中國新聞周刊》等內地媒體報道，日前有內地網友發布影片顯示，在烈士陵園中，多人排列整齊分站在多尊墓碑前，在音樂下大跳廣場健身舞。9月5日，威信縣退役軍人事務局工作人員回應指，視頻拍攝地確為紮西紅軍烈士陵園，目前還未查清拍攝時間，正在核實此事。該工作人員又指，該烈士陵園為開放式陵園，居民有時會在裡面的一個廣場上跳舞，但一般不會到墓碑前跳，管理人員若看到類似情況，一般會勸離。隨後，紮西紅軍烈士陵園管理所工作人員表示，因為是開放式陵園，早7點工作人員上班前，總有人在此跳舞，看到就會勸離。管理所之後會進一步加強管理，樹立警示牌，必要時報警處理。

日前有內地網友發布影片指，一處烈士陵園墓碑前多人跳廣場舞，引發關注。據指，事發地點陵園為雲南省昭通市威信縣紮西紅軍烈士陵園。紮西紅軍烈士陵園管理所工作人員表示，之後會進一步加強管理，樹立警示牌，必要時報警處理。

網民：直接到墓前跳是不是太放飛自我了？

事件曝光後引發網民關注，不少網民紛紛批評在烈士墓碑前跳舞行為：「我以為說烈士陵園前面的廣場，沒想到是墓前……」、「直接到墓前跳是不是太放飛自我了？」、「一點敬畏心都沒有了」、「廣場舞是社會公害」。

報道提到，國家體育總局《關於進一步規範廣場舞健身活動的通知》中強調，不得在烈士陵園等莊嚴場所開展廣場舞健身活動。另外，《中華人民共和國英雄烈士保護法》第二十七條規定，在英雄烈士紀念設施保護範圍內從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動的，紀念設施保護單位應當及時勸阻；不聽勸阻的，由縣級以上地方人民政府負責英雄烈士保護工作的部門、文物主管部門按照職責規定給予批評教育，責令改正；構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰。