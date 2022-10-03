網上熱話｜大學宿舍房地下藏「秘道」 網民驚恐狂猜「恐怖事件」

遼寧大連有大學生日前從一個校區的宿舍搬到另一個校區的宿舍後，發現宿舍房間地板不平，結果證實「有輘輷」——地板能夠輕易移開，底下有一塊綠色帆布，蓋著一塊木板蓋；打開蓋，下面是一條黑漆漆不知通往何方的暗道，還似乎有一條管道。涉事大學生馬上與室友拍片記錄，但無人夠膽落去查看。

網民：小說主人公揭發驚天大秘密的開端

相關短片昨在內地社交平台傳開後，一些網民直呼「恐怖」，稱「快換一個宿舍吧」、「晚上不敢入睡了」、「瞬間腦補出好幾個恐怖片《消失的學長》《半夜男生宿舍的哭聲》《一具乾屍》《學長消失的女友們》 」、「學校沒有發現學生丟失或者逃課嗎」。有網民就認為，「這不是妥妥的小說開頭嘛，按照套路，主人公肯定會鑽下去，然後發現一個驚天大秘密」。

還有網民發揮創意，稱是「封校時，出逃的秘密通道」、「然後發現密道的盡頭是另一個宿舍」、「下去發現有一個失蹤了十年的學長在吃泡麵」，結果其他網民接力「老作」，稱「走近一看。那哪是泡麵啊，分明是一嘬金黃色捲曲的髮絲，髮絲上還黏有一塊猩紅色肉皮狀物體掛在他的唇邊，尚未被吸溜進嘴」、「來了，老弟？現在輪到你替我了」。

網民：其實是暖氣管道檢修入口

有網民甚至呼籲報警，但被心水清的網民喝斥「報甚麼鬼警，暖氣溝吧」、「檢修的入口唄，有啥大驚小怪的」。網民解釋，「北方的老樓，尤其是過去磚混結構的機關學校公家樓，都曾經是老式鉛鋅鐵管暖氣管道，一般在一樓，都有一地下通道，橫向，也不深，頂多一米見方，就是暖氣管道的通道，樓道兩頭的屋裡各有一個出口，看著很像地道口」。

據報涉事學生已將情況告知學校，網民都在急等「地道之謎」後續。