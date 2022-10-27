網上熱話｜「天將降大任於斯人也」錯了？網民驚呼：曼德拉效應！

大部分網民也表示，「肯定學的是斯人」、「我清晰記得我當時讀的是斯人」、「天王老子來了也是『斯人也』」、「七零表示斯人」、「80後表示學的是斯人」、「90後也是斯人」、「00後學的真是斯人」、「絕對是『斯人也』，天將降大任於斯人也。難道真的平行宇宙？」

該名網民估計，內地有幾億人幾十年來都將「是人」記錯成「斯人」，並大膽推想「事發原因」除了「我們的記憶」或者「現實」遭到「修改」外，還可能是「有東西回到過去造成蝴蝶效應」，但無法解釋為甚麼大家的記憶不受蝴蝶效應影響。

「故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。」這句話相信有沒有讀過《孟子》的人都一定聽過，但沒想到「天將降大任於斯人也」當中的「斯人」到底是「斯人」還是「是人」，近日在內地各大社交平台掀起激烈爭論，有網民更驚呼出現「曼德拉效應」！

不少網民肯定「是人」：電視看多了，記憶錯亂了吧

不過，也有不少網民表示，「電視看多了，記憶錯亂了吧，我90後學的『是人』」、「小時候看電視裡都說斯人，後來課本學是是人，所以一直記得很清楚」、「我剛去翻了實體書，就是『是人』」、「15年高考，課本裡的是『是人也』。老師說『是』字讀si一聲通假字，所以背誦就是si人也，寫出來就是『是人也』」。

內媒網絡調查逾八成網民認為是「斯人」

有網民直言，「X，我身邊除了我全說是斯人……說我不是這個時空的」、「現在的問題是，不是一個兩個人學的斯人，是一大批人」。內地「上游新聞」今午1時左右在微博發起網絡調查，截至今午5時已有12.2萬人參與，當中83%、超過10萬人表示「我記得是故天將降大任於斯人」。

那麼到底是「斯人」還是「是人」？到底是哪個環節出問題？有輿論認為，這就是「曼德拉效應」。一些網民亦認同，直言「真是曼德拉效應。我一直記得是是人，多次因為這個與人打過賭，包括我的同班同學。他們在認輸前都信誓旦旦說一定是斯人」。

出版社：未印過「斯人」，但「斯」和「是」都解「這」

教育部旗下人民教育出版社中學語文編輯部則回應稱，自1961年收錄孟子《生於憂患，死於安樂》課文以來，歷年版本都是「天將降大任於是人也」，從未有過「天將降大任於斯人也」，不過「斯」和「是」都解作「這」。

