網上熱話｜女子勸止6歲男童用女廁 男童母歇斯底里「你傷害他心靈」促道歉

「小朋友進入異性廁所是否合情合理必須體諒」的話題爭議不斷，北京一名女子周一在黑龍江哈爾濱一個地鐵站廁所廁格，發現一名6歲男童無鎖門小便，下意識說了一句「這裡是女廁所，你是男孩兒你不能上女廁所」，然後進入另一個廁格。沒想到身在其他廁格的男童母親聽到後，馬上摔門爆粗罵「X！哪個女的說我孩子」，還攔下女子辱罵「你沒子宮」、「你農村的啊，所以你媽一生生一窩，你才沒有被好好對待」等長達二十多分鐘，不斷要求女子向男童道歉，男童父親隨後亦趕到現場加入罵戰。
男童父親趕到現場加入罵戰
女子將當時拍下的短片放上社交平台公審，指當時並沒有想到會被堵在廁所持續「單方面被輸出」，反應過來後才取出手機錄下被辱罵情況，但「後面有個男的看我錄視頻還要過來打我手機，我就把手機放起來了」。女子強調，自己並無對男童說過任何侮辱字眼，男童當下亦沒有大反應，直到男童母親摔門罵人，「這個時候她小孩才開始哭……讓我道歉，我不道歉，她就叫他們一家人過來了，除了他老公之外還有個女的也在幫她兇我，他老公一直罵我『臭s/b』」。
根據片段，男童母親反覆要求女子向男童道歉，你給他說哭了……他給你整哭了」、「我當媽的我就容忍不了，憑甚麼給他說哭了」、「對我孩子造成心理創傷了！道歉！跟孩子道歉取得他的原諒」，又質問「你為甚麼要說他？我聽見你很嚴厲的說他了」、「你為甚麼要跟他說話？你找他的監護人」、「誰說這麼點孩子不可以進女衛生間了」。
男童母辱罵女子「你沒子宮」「沒同理心」
女子質問男童年紀，男童母親回應「6歲」後，女子說「6歲都快上小學了你知道嗎」，男童母親激動回應稱，「6歲就他X上小學，你農村的呀？他幼稚園咋能(自己上廁所)，幼稚園不用老師看著呀」，還說「你以後當媽媽了你……」，但女子立即打斷「我不會當媽媽的」。沒想到男童母親又再「一輪嘴」罵，「你不會當媽媽你為甚麼不想當媽媽你沒有子宮生不了孩子嗎」。女子再說「我不想當媽媽」，男童母親馬上大罵，「你不想當媽媽所以你沒有同理心！你怎麼可以說孩子呢」，最後更聲嘶力竭大叫，「道歉！道歉！必須道歉！你傷害我的孩子了！你傷害他的心靈了你知道嗎！你傷害他了！」
當地警方介入事件 向女子道歉
女子在社交平台表示，最後地鐵工作人員到場，將男童母親拉走，事件才告一段落，自己就趕往火車站搭火車，「一路哭著回到北京」，之後兩、三天都處於抑鬱、受驚狀態。女子又透露，男童家長看到短片後，向平台舉報「侵犯肖像權」要求下架。「澎湃新聞」引述事發地警方指，希望當事人盡快聯絡他們，而警方正走訪事件知情人，並就事件對女子造成困擾道歉。
網民：媽媽為方便忽視兒子的性別意識
事件在社交平台引起極大迴響，許多網民認為，「6歲的孩子可以自己去衛生間了，或者父親帶著去」、「她覺得她兒子上女廁所很正當，這樣過分寵溺就是害」、「孩子爸能在發生爭執後過來女廁吵架，為啥不能在男孩想上廁所的時候陪著去男廁」、「這位母親有點過線了，以『我是母親為了孩子』的名義，做違反法律和公序良俗的事情」、「這個問題其實很簡單，爸爸會帶女童進男廁所嗎？如果不會，也不應該帶男童進女廁所。其實這是媽媽為了自己方便，忽視了兒子的性別意識」、「這位媽媽那麼兇，真的很難說孩子究竟是被誰嚇哭的」、「希望這件事有一個公道，這女的必須道歉，嚇了全網網友」。
黨媒：「他還小甚麼都不懂」很多時是家長一廂情願
黨媒《工人日報》發表評論，指按照自然規律，大部分兒童3歲就開始意識到「男女有別」，對與自己因性別不同而身體結構有差異的異性產生好奇心，「此時如果孩子進入異性私密場所，的確可能讓部分在場的異性感到被冒犯或不舒服。這並非『矯情』或『小題大做』，反而倒可以看作是當代人個人隱私保護意識增強的表現」，而且兒童在監護人帶領下被動進入異性衛生間或更衣室，「一來可能不利於他們形成健康的性別意識，二來這本身也是對孩子的一種不尊重。要知道，『他還小，甚麼都不懂』很多時候只是家長的一廂情願」 。