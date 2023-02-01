網上熱話｜女子勸止6歲男童用女廁 男童母歇斯底里「你傷害他心靈」促道歉

女子勸止6歲男童用女廁 男童母歇斯底里「你傷害他心靈」促道歉

「小朋友進入異性廁所是否合情合理必須體諒」的話題爭議不斷，北京一名女子周一在黑龍江哈爾濱一個地鐵站廁所廁格，發現一名6歲男童無鎖門小便，下意識說了一句「這裡是女廁所，你是男孩兒你不能上女廁所」，然後進入另一個廁格。沒想到身在其他廁格的男童母親聽到後，馬上摔門爆粗罵「X！哪個女的說我孩子」，還攔下女子辱罵「你沒子宮」、「你農村的啊，所以你媽一生生一窩，你才沒有被好好對待」等長達二十多分鐘，不斷要求女子向男童道歉，男童父親隨後亦趕到現場加入罵戰。

男童父親趕到現場加入罵戰 女子將當時拍下的短片放上社交平台公審，指當時並沒有想到會被堵在廁所持續「單方面被輸出」，反應過來後才取出手機錄下被辱罵情況，但「後面有個男的看我錄視頻還要過來打我手機，我就把手機放起來了」。女子強調，自己並無對男童說過任何侮辱字眼，男童當下亦沒有大反應，直到男童母親摔門罵人，「這個時候她小孩才開始哭……讓我道歉，我不道歉，她就叫他們一家人過來了，除了他老公之外還有個女的也在幫她兇我，他老公一直罵我『臭s/b』」。

根據片段，男童母親反覆要求女子向男童道歉，你給他說哭了……他給你整哭了」、「我當媽的我就容忍不了，憑甚麼給他說哭了」、「對我孩子造成心理創傷了！道歉！跟孩子道歉取得他的原諒」，又質問「你為甚麼要說他？我聽見你很嚴厲的說他了」、「你為甚麼要跟他說話？你找他的監護人」、「誰說這麼點孩子不可以進女衛生間了」。 男童母辱罵女子「你沒子宮」「沒同理心」 女子質問男童年紀，男童母親回應「6歲」後，女子說「6歲都快上小學了你知道嗎」，男童母親激動回應稱，「6歲就他X上小學，你農村的呀？他幼稚園咋能(自己上廁所)，幼稚園不用老師看著呀」，還說「你以後當媽媽了你……」，但女子立即打斷「我不會當媽媽的」。沒想到男童母親又再「一輪嘴」罵，「你不會當媽媽你為甚麼不想當媽媽你沒有子宮生不了孩子嗎」。女子再說「我不想當媽媽」，男童母親馬上大罵，「你不想當媽媽所以你沒有同理心！你怎麼可以說孩子呢」，最後更聲嘶力竭大叫，「道歉！道歉！必須道歉！你傷害我的孩子了！你傷害他的心靈了你知道嗎！你傷害他了！」