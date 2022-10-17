網上熱話｜女子搭高鐵遺失35萬元手鐲 警方竭力調查一周尋回

內地國慶假期間發生一宗令無數網民熱議的遺失手鐲案，一名姓韓女子本月3日從湖南株州搭高鐵去到江蘇南京南站再轉車回到徐州後，赫見手上價值35萬元人民幣(下同)的手鐲不見了，猜測是在高鐵上遺失，於是向該趟高鐵當值乘警所屬的廣西南寧鐵路公安局柳州公安處乘警支隊報案。 警方不斷翻查閉路電視尋獲撿走手鐲女子 警方本月5日指派5名警員分別前往南寧、株州、南京等地調查，經過3日休息不足15小時艱辛翻查30GB時長逾20小時的閉路電視片段後，終發現韓女在南京南站內遺失手鐲，於是派員到徐州當面通知韓女，同時通知南京南站派出所協助。 南京南站警方上周三中午幫助韓女回憶遺失手鐲當日的行走路線，並根據韓女回憶的路線翻查相關場所閉路電視片段，終確定手鐲是在韓女逗留站內女廁期間遺失，再從50多名出入廁所的女子中篩查出撿走手鐲的姓王女子。

撿手鐲女子：以為有人不要 不清楚其價值 王女當晚接到警方電話後，馬上承認在南京南站女廁撿到一隻手鐲，並將手鐲送到派出所。王女坦言，見手鐲好看，就據為己有，「我就當其他旅客不要的丟在那的」，並不清楚其價值。韓女隨即在同日晚上到南京南站派出所取回手鐲，激動稱本來已做了最壞打算，「這隻手鐲對我意義很大，不僅在於價值，主要是這是我的一個友人贈送給我的，我真沒想到這麼多天了還能失而復得」。 韓女大為感激有份幫忙找回手鐲的鐵路警察，向他們贈送寫著「人民警察為人民，失而復得暖人心」等字樣的幾面錦旗。

網民：貧窮限制我的想像力 撿到會以為是不銹鋼鐲子 微博網民熱議，「只有我想看看甚麼手鐲價值35萬元嗎？」、「甚麼樣的家庭把一台小車戴手上」、「真好奇價值我們老家一套房的手鐲子長甚麼樣，整天帶著一套房在手上面是不是會累」、「鐲子(價錢)比我的存款都多，唉」、「戴35萬手鐲的女士不應該有豪車司機接送嗎」。 有網民就認出，「看著像卡地亞滿鑽love手環」。還有網民表示，「講真，如果真是這種金屬滿鑽的手鐲，我可能也會像撿到的人那樣，不認為是多貴重物品，貧窮限制我的想像力」、「撿的人估計還以為是飾品店35塊的不銹鋼鐲子呢，所以覺得撿回去也沒甚麼吧」、「如果我撿到了，絕對以為是不銹鋼」。有網民就揶揄，「她戴那麼貴的東西估計很多人也不認識」。