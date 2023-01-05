網上熱話｜女子Uniqlo試身遭男童掀門簾 反遭家長辱罵「不檢點」

河南信陽一名女子前晚在當地一間Uniqlo分店試衫期間，突然有一男一女小童不斷掀、推試身室門簾，試圖闖入。女子大叫「不要進來」、「誰的孩子也不管一下，裡面有人試衣服」，沒想到孩童的家長竟大罵女子「不檢點」、「沒素質」、「為甚麼跟一個兩歲的小孩計較」，甚至辱罵女子是從事某種特殊職業，「想被人X了所以才那麼多管閒事」。

事主要求家長管教小童 被罵「沒素質」

受害女子在社交平台公開事件，並接受內地傳媒訪問，透露當時剛脫下外套和衛衣，身上只穿著一件球衣，就發現有兩個小童不斷掀和推門簾，「我說你們不要進來了，但一直沒有人理，我嚇死了，我說你們不要進來，他倆還往裡推，我就大喊誰的孩子也不管一下，裡面有人試衣服啊，這個時候外面就有人說我沒素質」。

女家長擬離開 男家長：你們兩人還搞不過她一個嗎？

女子表示，罵人的是兩名女性家長，本來對方罵了幾句「沒素質」後打算離開，沒想到其中一人的丈夫「加把火」稱，「你們兩人還搞不過她一個嗎？」結果兩名女性家長折返，站在女子的試身室外大罵。

女家長：看你這種打扮就像雞一樣

女子與對方隔簾對罵，「她們在外面很吵，指責我是哪裡人，為甚麼跟一個兩歲的小孩計較」，但從小童推簾的手來看，明顯不止兩歲，力氣也很大。女子穿好衣服後掀開門簾，用手機拍攝情況，發現其中一名男童身高已去到家長腰部，兩名女性家長則衝上前搶走女子手機，再辱罵女子「你這個人看著就不正經」、「你這個人看著就不檢點」、「看你這種打扮就像雞一樣的」、「你應該是做XX的」。