網上熱話｜女子Uniqlo試身遭男童掀門簾 反遭家長辱罵「不檢點」

河南信陽一名女子前晚在當地一間Uniqlo分店試衫期間，突然有一男一女小童不斷掀、推試身室門簾，試圖闖入。女子大叫「不要進來」、「誰的孩子也不管一下，裡面有人試衣服」，沒想到孩童的家長竟大罵女子「不檢點」、「沒素質」、「為甚麼跟一個兩歲的小孩計較」，甚至辱罵女子是從事某種特殊職業，「想被人X了所以才那麼多管閒事」。
事主要求家長管教小童 被罵「沒素質」
受害女子在社交平台公開事件，並接受內地傳媒訪問，透露當時剛脫下外套和衛衣，身上只穿著一件球衣，就發現有兩個小童不斷掀和推門簾，「我說你們不要進來了，但一直沒有人理，我嚇死了，我說你們不要進來，他倆還往裡推，我就大喊誰的孩子也不管一下，裡面有人試衣服啊，這個時候外面就有人說我沒素質」。
女家長擬離開 男家長：你們兩人還搞不過她一個嗎？
女子表示，罵人的是兩名女性家長，本來對方罵了幾句「沒素質」後打算離開，沒想到其中一人的丈夫「加把火」稱，「你們兩人還搞不過她一個嗎？」結果兩名女性家長折返，站在女子的試身室外大罵。
女家長：看你這種打扮就像雞一樣
女子與對方隔簾對罵，「她們在外面很吵，指責我是哪裡人，為甚麼跟一個兩歲的小孩計較」，但從小童推簾的手來看，明顯不止兩歲，力氣也很大。女子穿好衣服後掀開門簾，用手機拍攝情況，發現其中一名男童身高已去到家長腰部，兩名女性家長則衝上前搶走女子手機，再辱罵女子「你這個人看著就不正經」、「你這個人看著就不檢點」、「看你這種打扮就像雞一樣的」、「你應該是做XX的」。
女子還特別點出，原以為推簾的是兩名男童，事後聽Uniqlo工作人員講才知道，是一男一女，在家長罵她是「雞」之前，將女童帶離現場，留下男童「觀戰」。女子又補充，Uniqlo職員一直有幫忙攔著該兩名女性家長，向雙方道歉，又幫自己搶回手機，並讓自己躲在試身室，直到對方離開，而自己為免罵戰不斷延長，沒有再回罵，也沒有報警，因為就算警察到場，也只能叫雙方互相道歉，小童和家長不會得到懲罰。
Uniqlo方面回應稱，兩個小朋友大約5歲，事發時臨近關門，顧客不多，女子未有走光，店舖員工及時應對。
網民：典型「他還是個孩子」
事件在多個社交平台掀起熱議，「典中典『他還是個孩子』『這女人一看就不是甚麼正經人』 二合一大禮包」、「甚麼家庭出甚麼孩子」、「慣子如殺子」、「孩子家長不道歉，還反咬一口，奇葩」、「在試衣間不換衣服幹嘛，你掀簾子還有理」、「不要糾結孩子幾歲。哪怕孩子兩歲，做錯事，那就是監護人失責」、「掀一次是淘氣，掀兩次是教養，多次掀是耍流氓」、「哪怕是女孩子去揭簾也不行啊，這和性別無關，和年齡也無關，是這個行為本身就是不對的」。
網民：低素質行為應有相應社會處罰
但也有網民認為，「孩子有錯，但也不能就被人上綱上線按在地上摩擦和侮辱」、「這點小事也值得上熱搜？這個女人也太把自己當回事了，別說是2歲的孩子，即便10歲，又能怎麼樣？能把你吃了嗎？」。有網民則指出，「小孩子犯錯成本太低」、「有時候低素質的行為也應該有相應的社會處罰，一味靠大眾的批評，靠個人的道德感約束，這些現象永遠不會有消失的一天」。還有網民表示，「建議所有試衣間門簾換成門」。