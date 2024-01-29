網上熱話｜子女不曾探望　老婦將2000萬遺產留給毛孩

內地中華遺囑庫發布2023年十大經典案例，其中一宗，是上海一名婦改立遺囑，將3名子女除名，把高達2,000萬元人民幣遺產改為留給陪伴自己的愛貓愛犬，原因竟然是，自她的子女成家立室後，再從來沒有回家探望過她。報道在網上傳開後引起網民熱議，許多網民都支持她的決定，並認為她是「人間清醒」。

綜合報道，這名婦人在上海擁有3層樓，合共價值約2,000萬元人民幣，婦人原本將這3層樓分別留給自己的3名子女，但她臥病在床多年，自從他們各自成家立室，這幾年都從未回家探望她，平日也沒有打電話來問候，反觀自己的愛貓愛犬則無時無刻陪在她的身邊，她就決意將遺囑上的3名子女除名，改讓愛貓愛犬成為遺產繼承人。