網上熱話｜子女不曾探望　老婦將2000萬遺產留給毛孩

內地中華遺囑庫發布2023年十大經典案例，其中一宗，是上海一名婦改立遺囑，將3名子女除名，把高達2,000萬元人民幣遺產改為留給陪伴自己的愛貓愛犬，原因竟然是，自她的子女成家立室後，再從來沒有回家探望過她。報道在網上傳開後引起網民熱議，許多網民都支持她的決定，並認為她是「人間清醒」。
綜合報道，這名婦人在上海擁有3層樓，合共價值約2,000萬元人民幣，婦人原本將這3層樓分別留給自己的3名子女，但她臥病在床多年，自從他們各自成家立室，這幾年都從未回家探望她，平日也沒有打電話來問候，反觀自己的愛貓愛犬則無時無刻陪在她的身邊，她就決意將遺囑上的3名子女除名，改讓愛貓愛犬成為遺產繼承人。
網民：誰說養兒防老
針對婦人將遺產留給寵物事件，中華遺囑庫江浙滬區域負責人黃海波表示，根據中國現行法律，寵物並不能作為繼承主體，但當事人可以立遺囑將個人財產贈與法定繼承人以外的人或是團體。於是婦人就在遺囑中指定當地特定獸醫診所作為她的遺產管理人，她的所有的財產在她離世後都必須用於照顧她的寵物及該寵物的後代。黃海波也提到，將財產交給獸醫診所還是有一定的風險，若日後她人的子女對她的態度有所好轉，她也可以隨時再修改遺囑。
不過，報道提到，婦人的3個子女得悉母親更改遺囑後，雖然感到無言，但並無表態是否會透過法律途徑，和貓狗爭奪遺產。至於網民則紛紛留言表示，「非常好的想法，我以後也要這麼做」、「打開了新思路」、「誰說養兒防老，這簡直糟心」，稱婦人簡直是「人間清醒」。亦有人認為，婦人應該原本很相信子女，希望能被他們關心，沒想到最後如此被冷落，才會做出這種決定。