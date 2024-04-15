網上熱話｜小學生巴黎遺留作業短片造假　內地網紅「Thurman貓一杯」遭封殺

內地網紅「Thurman貓一杯」今年初上載短片，稱在法國巴黎廁所撿到內地小學生「秦朗的寒假作業本」，並將作業本帶回內地，掀起網上尋找小學生秦朗的風潮，她又展示已和秦朗媽媽取得聯繫等多項紀錄，成為網上熱話。但內地警方日前通報「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」短片屬網絡謠言。
「Thurman貓一杯」上載「撿到小學生秦朗丟失的作業本」短片後，事件不斷發酵，出現自稱「秦朗老師」、「秦朗舅舅」的網友留言，甚至有一名「秦朗舅舅」開啟直播，吸引粉絲觀看，但該網友於2月19日，承認自己是為了流量造假，帳號也被封禁。「Thurman貓一杯」曾於2月19日發表短片稱，寒假作業事件已有大結局，自己連絡上了孩子媽媽，試圖阻止事件愈滾愈大。但因沒有學生、家人或學校作證，加上「假舅舅」插曲，內地網友已質疑是否造假。
內地網紅造假｜自購作業本吸粉絲
網紅「Thurman貓一杯」的抖音帳號有近2,000萬人追蹤，被揭造假後，其新浪微博、微信視頻號、抖音、嗶哩嗶哩、小紅書等社交帳號已被封禁。報道指，杭州市公安局西湖區分局本月11日表示，經查後證實，網紅貓一杯與同事為了吸粉，策劃了「撿到小學生秦朗丟失的作業本」系列短片，不僅自行網購寒假作業本，還用手機自拍、製作相關影片發布。
中國警方為了查清事件真偽，翻出了所有符合年齡條件的「秦朗」小學生出境紀錄，卻發現沒有任何相符的出境紀錄，證實了該短片涉嫌網路造謠。