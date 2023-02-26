網上熱話｜巴士男生未讓座 老翁大罵「你就像個混蛋日本人」

其他乘客看不過眼，勸說「讓座是情分，不讓是本分，現在學生壓力都很大的」，但也遭老翁大喝「你沒有資格講話」。老翁更言之鑿鑿，該排座位是「國家規定的，老年人座位」。片中還可見，男生不斷默默抹眼淚。

其他乘客：男生想讓座被婉拒 老翁多事辱罵男生

拍片者表示，老翁當時不但罵人，還動手打了男生，男生前座一位老婆婆看不過眼，與男生換位，隔開兩人。拍片者又透露，其實當時還有很多乘客幫助男生，強調大家「不是沉默，只是我們理智不爭吵，畢竟(對方)是老年人」。有內地傳媒亦引述同車乘客指出，當時巴士上有兩名老人家站著，男生原想讓座，但老人家因為下個站就落車，叫男生不用讓，但「後座的老頭就對學生開始辱罵」。

網民：社會反感這樣的老人

網民紛紛留言稱，「天呐把人家這麼大個男孩罵哭了，會出現心理陰影的」、「看到孩子委屈的哭好心痛，我害怕我孩子放學回來很累，也碰到這種事」、「現在的孩子真的容易，坐個公交還無辜被罵」、「這個學生很有素質，被罵這麼難聽都不反駁一句，抹淚默默的不反嘴已經是最大的禮貌了」。

還有網民稱，「希望老人出來道歉」、「應該讓這個老人的子女看看。社會反感這樣的老人」、「沒有哪條規定一定要讓座給老人！年輕人也有不舒服也有累的時候，為甚麼一定要讓給你老人家？」、「話說在日本給老人讓座老人還不樂意，覺得是在羞辱他。」