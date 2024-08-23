網上熱話｜廁所禁將帶血M巾掉垃圾桶　激發內地網民創意解難

女性自青春期開始，每個月都會經歷數天生理期不方便的日子，使用衞生用品自然在所難免。近日有內地網民表示，有處所張貼告示，禁止將女月經帶的紙和衞生巾掉進垃圾桶，要求「自行包好正確處理」，觸發不少網民狠批這個「規定」，更激發網民建議大批創意惡作劇解決方法。

綜合報道， 日前有網民分享一張告示，寫有「嚴禁月經帶血的紙和衞生巾扔進紙簍(垃圾桶)，請自行包好正確處理，謝謝！」當中有人寫上回應「怎麼處理，帶回家？？？」發相者似乎氣憤反問：「你告訴我怎麼解決，貼這個(告示)的人想不到自己是因為有月經才能來到這個世界嗎？」並標註「拒絕月經羞耻」和「女」。但帖主沒有交代拍攝日期及地點。