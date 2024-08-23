網上熱話｜廁所禁將帶血M巾掉垃圾桶　激發內地網民創意解難

女性自青春期開始，每個月都會經歷數天生理期不方便的日子，使用衞生用品自然在所難免。近日有內地網民表示，有處所張貼告示，禁止將女月經帶的紙和衞生巾掉進垃圾桶，要求「自行包好正確處理」，觸發不少網民狠批這個「規定」，更激發網民建議大批創意惡作劇解決方法。
綜合報道， 日前有網民分享一張告示，寫有「嚴禁月經帶血的紙和衞生巾扔進紙簍(垃圾桶)，請自行包好正確處理，謝謝！」當中有人寫上回應「怎麼處理，帶回家？？？」發相者似乎氣憤反問：「你告訴我怎麼解決，貼這個(告示)的人想不到自己是因為有月經才能來到這個世界嗎？」並標註「拒絕月經羞耻」和「女」。但帖主沒有交代拍攝日期及地點。
網民：正好有背膠貼大門上吧
帖文曝光後，不少網民對告示內容感到詑異和不滿，紛紛留言反駁和倜侃「好無語啊」、「女的不要來月經但是必須生孩子」、「帶糞的紙可以扔，帶血的卻不可以，怎麽的呢？」、「但凡有個媽都說不出這種話」。亦有很多網民提出創意惡作劇解決方案「他的意思是讓你把衞生巾扔地上就行」、「男廁沒這通告 所以是我通知讓扔男廁」、「正好有背膠貼大門上吧」、「那就丟廁所裡讓它堵，通幾次廁所就老實了」、「我真的會火冒三丈然後丟在這個紙(告示)下面」、「他的意思是要塞他嘴裡」。不過，亦有網民試行再解讀這張告示「他應該是想表達，用過以後包好再丟吧，不要血啦啦的一下敞開了就放在大家眼前，看著確實沒有那麽雅觀。」但仍有人反駁「字面意思看，怎麽看都是『不許扔 』而不是『整理好再扔 』」。