網上熱話｜廣西4歲女遭10歲男童狂毆3分鐘致骨折 雙方家長和解

內地社交平台近日瘋傳廣西北海一名10歲男童毆打一名4歲女童的監控片段，可見兩人原在一間會議室的兩道門出出入入，男童不知何故突然將女童拉入房，關上門，兜頭一巴掌打下去，然後將女童推跌，按在地上狂毆3分鐘。期間女童不斷尖叫，但男童並無停手，還在女童奮力掙脫欲奪門而出時將其扯回，最後有大人入房，將兩人分開。有指女童身上多處骨折。

內地「極目新聞」引述目擊者指，事件在上周五上午11時許於一間牙科診所的會議室內發生，當時比較多人睇牙，自己是其中之一，現場比較嘈吵，加上有投影機大聲播放影片，初時大家都沒有聽到隔離會議室的打人聲，後來聽到有人叫「救命」，大家進入會議室查看，才發現有女童被打，「當時只以為是兩個小孩在打架，沒想那麼多，小女孩就被家長抱走了。直到監控曝光，才知道事情比較嚴重，後來小女孩的家長報了警」。

警方：雙方達成和解 責令監護人加強管教

報道引述涉事牙科診所指，被打女童有扭傷、脫臼情況，目前當事雙方已在警方調解下達成和解。北海市公安局海城分局則於今日通報，涉事女童當日與姓李男童玩耍期間，被對方打致左前臂骨折，目前雙方監護人已達成和解，警方對李男進行了批評教育，並責令監護人加強管教。通報又呼籲網民勿再傳播相關監控片段，避免造成二次心理傷害。

網民：居然和解？我這個陌生人都氣憤不已

內地不少網民義憤填膺，「都挺會欺負比自己弱小的人，看的氣死了」、「就說這種行為到底是跟誰學的」、「為啥打人？憑啥打人？」、「還能協商解決？」、「居然和解？我這個陌生人都氣憤不已，希望嚴懲」、「和解？不是親生的？」、「孩子不能追責，那就追責監護人吧」。有網民就表示，「父母都選擇和解了我還能說啥，就這樣唄」。