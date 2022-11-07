網上熱話｜「我缺席了女兒18歲成人禮」 鄭州社區書記談為防疫虧欠家人捱轟

內地再有官員在疫情記者會上的表現遭到網民猛烈抨擊。河南鄭州市政府昨晚舉行疫情記者會，就當地疫情防控工作自我檢討，承認出現封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等問題，強調會認真傾聽百姓呼聲、全力解決民眾「急難愁盼」，堅決糾正並嚴處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。 然而，輪到鄭州市中原區桐柏路街道平安街的社區書記劉紅英發言時，劉紅英先講述自己所在小區過去3年一直是「無疫小區」，在今波疫情中才首次出現感染，但很快得到有效控制，主要是基層前線防疫義工忘我付出，甚至有義工因連續負責6天核酸檢測後染疫。之後劉紅英突然話鋒一轉，稱「前幾天我的女兒18歲生日，然而我卻缺席了她的這場成人禮」。 社區書記：防疫義工為女兒送上祝福 女兒為自己感到驕傲 劉紅英表示，當時女兒和她的貓咪拍了段短片傳給自己，「告訴我『她在家裡好得很，讓我多愛自己一點』，我看到這個，就轉發到朋友圈。很多志願者都在我的朋友圈，他們立刻截圖在居民群裡廣泛轉發，還為我女兒送來各種各樣的祝福。我把祝福又截屏發回給我女兒。她第一次對我說『媽媽，我第一次感覺你真的讓我很驕傲』」。 說到此處，劉紅英眼泛淚光，哽咽一下接著說，「其實欠缺家人的豈止是我們，是所有在一線防控的黨員和志願者。他們讓我們更加深知我們肩上的重擔，我們沒有退路，只有盡力衝在疫情防控的最前沿」。

網民：就如同說「我一個月沒吃過西餐」 內地網民大為不滿，斥「成人禮？甚麼是成人禮？」，並認為劉紅英所言是「何不食肉糜」翻版，「劉紅英同志的話，就如同『我已經一個月沒有吃過西餐了』」、「能說出這種話真是夠脫離群眾的」、「有的人家的女兒能過成人禮，有的人家的女兒卻背著包裹步行回家」、「拋開疫情這種事情不談，巨討厭個人表現裡談甚麼因為工作不能和家人團聚，不能陪伴家人的屁話」。 還有位址顯示為河南的網民指出，「在鄭州的都知道這一個月大家過的不容易，每天消失的鄰居，午夜的大巴，網上的各種求救，搶不到的菜，還有為此選擇結束生命的同胞……在這樣重要的場合作為一個基層工作者說出這樣的話，除了自我感動外，抱歉真的沒辦法共情」、「大家知道了吧，這就是我們的官，當我們為生計，為失去生命而感到痛不欲生，無力支撐的時候，她卻還在為沒陪女兒過18歲成人禮而感到自責」。 河南網民：因封控沒能見外婆最後一面 一些河南網民並指出，「你錯過了你女兒的成人禮，我因為你們簡單粗暴的一刀切抗疫手段，低風險區域也靜默近一個月，不能參加我爺爺的葬禮」、「前幾天外婆就在封控區沒的，最後一面都沒見到！發布會看到這裡我真的要被氣哭」。 早前有內蒙女官員發言與衣著失當惹抨擊 內蒙古呼和浩特行政審批和政務服務局副局長李少莉上月底在疫情記者會上，被問到如何消毒確診患者住所及其個人物品時，用手指指著面前的稿照讀，「對病人居住的臥室內的床品、冰箱內不易消毒的冷凍食品和冷藏開封食品等，按照醫療廢物處理」，態度和答案都引起輿論不滿，甚至有網民質疑她戴著數萬元的名牌耳環和數千元的名牌絲巾，與收入不相符，引來當地紀委監委介入調查。