網上熱話｜手機擺枱邊墮地 女食客屈店員撞跌給「差評」

天水圍有食肆店員被女食客指控非禮，好在有閉路電視還店員清白，否則真係有理說不清。與香港一河之隔的深圳亦有類似事件發生，一名女子周一在當地一間食肆用膳時未有放好手機，手機突然從餐枱滑落地面，未料該名女子卻指控一位剛好路過的侍應撞跌其手機兼不幫忙撿起，即使店家讓其查看閉路電視，證明侍應清白，該名女子還是在網上留下「差評」，繼續指控「服務人員把客戶手機摔壞」。

閉路電視片段顯示，涉事手機半截懸空放在枱邊，涉事女子則手踭緊貼手機。沒多久，手機突然滑落，撞向女子身旁的凳邊，再彈落地面。女子馬上側身望一望地面，再望向身後；一名女侍應上前，女子隨即彎腰撿手機。

店員：涉事侍應根本無碰到手機

涉事食肆工作人員胡先生表示，該名女子當時正在店內吃飯，「吃著吃著手機就掉了，她就說我們服務員把手機掉了，都沒有幫她撿，後來我去調監控，我們服務員都沒有碰到一下……我給她看，她走後還要在網上留差評」。

事主暗示因使用優惠券被大堂經理羞辱

該篇差評指控，涉事食肆的侍應摔壞其手機，「沒有道歉直接走了，來個大堂經理直接說用優惠的，為甚麼沒把手機放好，難道購買它XX優惠券的客戶活該手機被她們摔壞嗎？調個監控半天調不出，還直接用客戶手機給自己點好評，態度如此差，菜量也不夠，不建議購入」。

網民：這就是摔倒老人訛人的心理

微博網民幾乎一面倒為侍應抱不平，「要是沒有監控，那服務員是不是就要賠錢了？」、「這要沒有監控還真說不清了，得虧有監控啊」、「問題是『給了監控』也沒跟牠說清啊」、「為了該死的面子就誣賴了還不承認」、「這就是摔倒老人訛人的心理，我倒楣總該有人負責吧，就你了」。

還有網民順手吐槽，「簡直是不講理，我跑外賣就碰到過這種人，遞外賣到她手上時，她自己沒拿穩掉在地上，怪我沒把外賣好好遞給她，氣的我說你願意差評就差評吧」。

有網民呼籲發放完整閉路電視片段

有網民就呼籲，「放完整經過的視頻，看是誰這麼放手機的。服務員還是客人自己？」另有網民發現，涉事差評已經刪除。