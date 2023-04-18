網上熱話｜拍女友狂鬧麵難食　網民洞悉關鍵力撐女方(有片)

中國微博日前出現一個相當特別的關鍵詞「女生因為吃麵崩潰」，更一度登上熱搜第二位，內容是一名女子因為向小吃店反映麵難吃，結果男友覺得丟架直接轉頭走人，兩人回車上鬧交時，男友就用手機拍下對方又哭又罵的畫面。但影片曝光後，網民都幾乎一面倒向女子一邊，更認為男子將女友生氣的影片放上網很不該。

女子結果更加生氣說：「我現在才發火，我發火的原因是因為你覺得我丟臉」女子更強調自己在等待的過程中，並沒有對店家有任何發怒或辱罵的行為，但拍片男子依舊認為「麵不好吃，沒必要跟店家講，反而很丟臉」。男子事後將影片上傳網路引起不少迴響，不過幾乎所有留言的網民都清一色的都在指責男方，認為男子不願意溝通就轉頭走人的行為，才是真正傷害女友的原因，如今再將女友生氣的影片放上網，目的似乎要讓女友被取笑，更加不應該。甚至有網友質疑該名男子使用「煤氣燈效應」在操控女友。結果事件演變成男子與網民的筆戰，男子更將上傳的影片刪除。