網上熱話｜整污糟客人衣服要賠　女清潔工連番下跪道歉　內地網民：道德綁架(有片)

浙江省衢州市火車站日前一名女清潔工在打掃期間，不慎弄污糟一名乘客的衣服，乘客要求賠賞，詎料女工隨即連番下跪道歉，令在場圍觀的途人不禁側目。事件最終由當地警方介入協調得以解決，惟女工道歉的片段在網上流傳，不少網民都質疑女工在「道德綁架」。

網民：如果合理賠償 對方有權利要求

影片於引發網民熱烈討論，不少網民都表示「好害怕這樣的道德綁架」、「動不動就下跪的人，的確很可怕」、「如果合理賠償，對方有權利要求，不要賠償也是對方好心」，不過亦有網民同情片中女工「對有些人而言，錢比尊嚴重要。」，亦有網民認為「被人弄髒衣服我會不爽，但我不會讓人賠錢」、「賠是要賠，但應該由公司賠，不是清潔工」。