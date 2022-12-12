網上熱話｜「新北耶誕城」警察戴聖誕帽維持秩序 被轟似小丑無尊嚴

聖誕節將至，各種慶祝活動已經開鑼，台灣新北市今年的「新北歡樂耶誕城」更在上月11日開幕，將持續53天，歷來最長。不過，新北歡樂耶誕城近日因一頂聖誕帽引起廣泛爭議。

同袍抱不平 網民籲高官穿整套聖誕裝

事緣為融入現場聖誕歡樂氣氛，在場維持秩序的警察都被要求戴起聖誕帽，但警察同袍見狀上Facebook專頁「靠北police」抱不平，認為戴聖誕帽執勤就像小丑，一旦遇到突發情況要壓制或逮捕疑犯，「那畫面有多愚蠢、滑稽」，斥「是哪個決策者要求我們台灣警察在執勤時頭戴聖誕帽的？」又諷刺去到現場見到一班戴著聖誕帽的警察，「我們他X的是來到酒店(夜店)、牛郎店了是不是？」

不少網民回應稱，「戴這真的很北七，整個警察尊嚴都不見了」、「昨天有經過時，還懷疑了一下，警察為甚麼要帶聖誕帽」、「警察就警察 不要搞甚麼創新好嗎」、「我真的沒辦法想像如果發生事情，一堆聖誕老公公在揮舞警棍，在開槍的畫面」、「難不成以後逢節日就要穿應景服飾？那清明節交通疏導要不要穿壽衣服勤？」、「基層戴聖誕帽，三線以上高官不穿整套聖誕裝實在說不過去」。

網民：看到覺得警方辛苦了、很可愛

也有不少網民認為，「當天在現場看到覺得民眾的反應都很好呀，不少人都想合照，而且戴著聖誕帽很吸睛，感覺指揮秩序的效果也不錯」、「有多少小朋友看到警察北北、姊姊帶聖誕帽，都很開心的說謝謝，完全不會聯想到警察的尊嚴耶，正面思考啦」、「在這件事情上持正面想法，我是民眾看到覺得警方辛苦了、很可愛，很有過節氣氛，一般民眾不會因為這個帽子，覺得拉低警方尊嚴」、「一頂聖誕帽就可以毀了你的尊嚴？你可能要檢討你自己」、「專業比較重要，尊重大家服裝想法」。

新北政府：緩和警力過多氣氛 促進警民互動

新北市警局公關室主任彭正中也在相關帖文底下留言，解釋「警察的工作很辛苦，如果沒辦法和民眾站在一起，讓他們感同身受的話，那就失去意義了」，稱「我們希望可以讓更多民眾知道我們努力的付出與成果……讓執勤員警融入歡樂耶誕城活動的一環，並增加辨識度，也讓同仁能在歡愉的氣氛下來執行勤務，與民眾同樂共度，執勤過程民眾反應熱烈、要求合照，有效促進警民互動」。

警察出身的新北市長侯友宜今日亦回應稱，在場警察為維護安全，增加閃光燈、警示燈等配備，同時戴上聖誕帽融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全。新北歡樂耶誕城自開幕至今吸引580萬人次到訪，當地政府吸取南韓梨泰院人踩人事故的教訓，投入過萬人次警力、民力，維持現場秩序。