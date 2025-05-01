網上熱話｜旅客日本機場因一事獲全手寫登機證　機場職員與警察同感疑惑

旅客搭飛機前都會獲發登機證，不少人都喜歡手持紙本登機證「打卡」留念。有台灣網民在日本大分國際機場辦理登機手續時，獲地勤提供一張全手寫的登機證，直言收到一刻確是感到震驚，又稱地勤雖提到登機證同樣有效，可是機場其他職員都半信半疑，最終只好邀請地勤陪同入禁區。該網民笑言，今次是第一次選用該航空公司服務，便已收穫了難以忘懷的回憶。

手寫內容包括登機時間閘口資訊

一名台灣網民在社交網站發帖稱，因為臨時有事只好預訂3小時後起飛的廉航台灣虎航IT751航班，日本時間下午4時半開始登機。當事主抵達機場辦理登機手續時，發現由於只是兩小時前購票，虎航地勤在旅客名單上無法找到事主的資料，最終只好提供一張全手寫的登機證。登機證上完全沒有印製任何內容，虎航登機證字樣(tigerair BOARDING PASS)、航班編號、座位、出發地和目的地、登機時間和閘口資訊等全屬手寫，事主直言是首次看到手寫登機證，「老實說我有點震驚。」

事主及後向地勤反覆確認手寫登機證是否有效，獲回覆稱「沒問題，直接去安檢就好」，結果入禁區前職員看到這張手寫登機證也驚呆了，「眼神寫滿問號，感覺好像我是自己在家印出來的。旁邊的大分警察也湊上來，看得一臉狐疑。」最終，事主要由地勤人員上前協助解釋，始能成功進入禁區，又說這趟旅程單是這張手寫登機證已經使其印象深刻，「使我初次搭乘，對虎航大分航線就有了難以忘懷的回憶。」

網民：根本是稀有成就解鎖

不少網民見狀都對此感到嘖嘖稱奇，「在航空業30多年，再怎麼手寫也不見如此全手寫的B/P」、「在這年代還能拿到手寫登機證，根本是稀有成就解鎖，而且還成功通關，地勤陪同說明也太有誠意」、「還沒滑下來前想說：手寫也怎樣吧，滑下來看到：真的好純的手寫啊」、「第一次看到連原本公版的格式都沒有的手寫登機證！」同時，亦有留言解釋稱部分航空公司外站沒有連接網絡，「登機證都是台灣印好返程的登機證交給當地地勤」、「作為曾身為機場安檢工作人員表示，手寫機票其實不少，通常是系統出狀況無法順利打印機表，或是臨時更動航班資訊安檢系統尚未更新之類的。」