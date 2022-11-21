網上熱話｜殯儀館員工守則強調「世上沒鬼」 網民：睇完發噩夢！

殯儀館員工守則 1. 這個世界上是沒有鬼的，禁止謠傳殯儀館的鬼故事，違反者馬上辭退 2. 如果看到殯儀館範圍內無故出現了一座小山請裝作看不見，更不能向任何人提起。切記，看到小山的人禁止前往北樓，如有賓客說看到小山馬上帶其離開殯儀館 3. 與遺體獨處一室時，無論發生任何事，都不能自言自語，否則，後果自負 4. 所有員工禁止靠近老宿舍樓，更不可以穿深藍色的衣物出現在殯儀館範圍內 5. 如無館長指令禁止盤點大庫內無人認領的遺體。除大庫守夜人外，其他人不能進入大庫 6. 在館內住宿的員工，請每隔一段時間確認你的室友是否是本人 7. 遺體接送部的員工記得用手機拍照記錄自己的工作內容 8. 午夜12點後，不能去公共廁所照鏡子 9. 體質特殊的員工，不能單獨留在淨身室

網民：每一點都是獨立的鬼故事

不過，網民其實都相當精明，很快就發現問題。在Facebook「爆料公社」，網民紛紛揶揄，「這也太可怕了吧！每一條都讓我胡思亂想」、「此地無銀三百両」、「除了第一點，其他請務必遵守」、「這麼精彩絕倫的守則⋯…無限遐想打臉第一條」、「這九點，每一點都是獨立的鬼故事」、「這九條就能拍一部電影角逐明年金馬獎了」、「人比鬼可怕！哪一次掛掉不是被人害的」、「其實神鬼妖魔都是人心」。有網民就提問，「我只想知道哪個小山是甚麼」，其他網民解答，「金山銀山的奈何橋，形狀像小山」。

網民：就是規則怪談 最近比較流行

微博更有許多網民指出，「我感覺像是密室逃脫之類的吧」、「明顯是密室逃脫的入門時的指南」、「劇本殺而已」、「這個是個段子，可搜索動物園 育英中學這兩種同類文章，最近比較流行」、「就是規則怪談，比較有名的是《動物園規則怪談》」。「規則怪談」又稱「守則系列」、「守則怪談」，是集合推理小說與怪談性質、邏輯性很強卻細思極恐的「故事」，近期吸引大批人模仿創作。

也有個別網民表示真的被嚇到，「X的，我昨天白天看了這個東西，晚上做噩夢還鬼壓床了」、「一大早看得瘆得慌」、「看了汗毛一豎」。一些網民就表示，「我不怕殯儀館的鬼，只怕自己是個窮鬼」、「本人覺得活人比死鬼難纏多了，簡稱活見鬼。遇到同事好相處，客戶又從不抱怨的工作，能養貓遛狗有WiFi，收入還高，作為無神論的我肯定也想去啊」。