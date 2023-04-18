網上熱話︱河北唐山街頭現「專業報仇」廣告　聲稱打死人收費100萬元

唐山打人案去年轟動全國。近日，當地街頭又出現「專業報仇」等廣告，聲稱「打斷腿30萬元(人民幣，下同)起，打死人100萬元起」。據內媒《瀟湘晨報》報道，從網上流傳圖片顯示，在某橋墩處赫然出現「專業報仇」四個大字，下面附有聯繫電話。據查詢，電話的歸屬地為河北唐山。

聲稱打死人收100萬

報道指，撥打廣告上的聯繫電話後，接電話的人是說著純正北方口音的男子，自稱在唐山古治區。男子稱兄弟是自願進公安局，報價「打斷腿30萬元起，打死人100萬元起。」男子續稱，「你這事出了我們自願扛這事，我們都是辦『大事』，咱們來都是來真的。」他又指自己主要是「中間人」身份，並不負責動手，即便是打死人也與僱主和自己無關。兄弟打完人就跑，「進去(監獄)後，我會把錢存給他的家人。」