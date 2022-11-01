網上熱話｜河北男為幼子買奶粉 持刀強闖防疫關卡 警方：特殊情況，罰款100元

內地社交平台昨日瘋傳一段短片，顯示一位年輕父親為了給襁褓中的兒子買奶粉，駕車強闖防疫關卡，甚至手持菜刀下車，向防疫人員解釋這個「特殊情況」，最後這位父親被特警和警察鎖上手扣帶走。 短片顯示，涉事私家車去到一個關卡前停車，拍片者向現場防控人員大叫「闖卡、闖卡」。防控人員小跑到車旁，一名男子開門下車，舉起手上的菜刀，向拍片者和防控人員表示，「我跟你們說啊，特殊情況。我兒子那麼大(雙手在胸前比劃)，現在急需奶粉，囊中羞澀知道嗎？已經等了好長時間了，車裡(奶粉)馬上要送過去……可以了嗎？」

網民：這陣仗還以為抓捕十惡不赦之徒 拍片者和防控人員都沒有動作，亦沒有回應，男子逐開車離開。之後鏡頭一轉，一輛警車抵達一處關卡前，幾名警察帶該名男子下車，將男子和用膠袋包著的菜刀移交予關卡後的另一批警察。男子被鎖上手扣，移交期間由頭到腳都被噴灑疑似消毒噴霧。 事件掀起網民熱議，「這麼多警察在那裡，就不能抽出一個幫他去買罐奶粉嗎？」、「還以為抓捕十惡不赦之徒，如此大陣仗，就為一位關愛孩子的父親」、「很想哭……買毒品都沒這麼多警察抓吧」、「無言以對……不知道要說甚麼了」。

警方通報：有關部門已妥善解決孩子奶粉問題 河北保定白溝新城警方今日在微博通報，該名男子因駕車持刀闖卡，違反相關法律規定，並造成一定程度社會危害性，但警方考慮到其特殊情況，僅對其作出罰款100元(人民幣，下同)的行政處罰，「另外，在當地相關部門的幫助之下，孩子的奶粉問題已經得到妥善解決」。 警方又提醒，遇到生活困難時，應及時向當地相關部門求助，絕不能採取涉事男子這種激烈的方式，否則只會害人害己。