網上熱話｜河北男為幼子買奶粉 持刀強闖防疫關卡 警方：特殊情況，罰款100元

內地社交平台昨日瘋傳一段短片，顯示一位年輕父親為了給襁褓中的兒子買奶粉，駕車強闖防疫關卡，甚至手持菜刀下車，向防疫人員解釋這個「特殊情況」，最後這位父親被特警和警察鎖上手扣帶走。
短片顯示，涉事私家車去到一個關卡前停車，拍片者向現場防控人員大叫「闖卡、闖卡」。防控人員小跑到車旁，一名男子開門下車，舉起手上的菜刀，向拍片者和防控人員表示，「我跟你們說啊，特殊情況。我兒子那麼大(雙手在胸前比劃)，現在急需奶粉，囊中羞澀知道嗎？已經等了好長時間了，車裡(奶粉)馬上要送過去……可以了嗎？」
網民：這陣仗還以為抓捕十惡不赦之徒
拍片者和防控人員都沒有動作，亦沒有回應，男子逐開車離開。之後鏡頭一轉，一輛警車抵達一處關卡前，幾名警察帶該名男子下車，將男子和用膠袋包著的菜刀移交予關卡後的另一批警察。男子被鎖上手扣，移交期間由頭到腳都被噴灑疑似消毒噴霧。
事件掀起網民熱議，「這麼多警察在那裡，就不能抽出一個幫他去買罐奶粉嗎？」、「還以為抓捕十惡不赦之徒，如此大陣仗，就為一位關愛孩子的父親」、「很想哭……買毒品都沒這麼多警察抓吧」、「無言以對……不知道要說甚麼了」。
警方通報：有關部門已妥善解決孩子奶粉問題
河北保定白溝新城警方今日在微博通報，該名男子因駕車持刀闖卡，違反相關法律規定，並造成一定程度社會危害性，但警方考慮到其特殊情況，僅對其作出罰款100元(人民幣，下同)的行政處罰，「另外，在當地相關部門的幫助之下，孩子的奶粉問題已經得到妥善解決」。
警方又提醒，遇到生活困難時，應及時向當地相關部門求助，絕不能採取涉事男子這種激烈的方式，否則只會害人害己。
網民讚「有溫度的執法」
警方的通報再度掀起網民熱議，不少網民都讚「有溫度的執法」、「處理結果還是比較妥當的」，但也有網民直言，「如果不是廣大網友持續發聲，可能是另外一種結局了」、「100塊錢都不應該罰，這100塊錢應該讓他去買奶粉」、「聽這個意思還得感謝你們高抬貴手了？！你們能不能開個會告訴那些個防疫上癮層層加碼的人，幫群眾解決問題切實了解百姓疾苦才是長治久安的正確方式」。
至於涉事男子做出今次極端行為前，有否向相關部門求助及求助結果，通報並無提及。有網民認為，「當事人提出需要奶粉的時候，我覺得並沒有人給予幫助(或者說無能為力)，才導致當事人需要闖卡出去買奶粉」、「作為一個寶媽，我不相信這位爸爸沒有反映過奶粉問題，一個爸爸不可能平白無故的持刀去買奶粉的」。