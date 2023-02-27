網上熱話｜河南民宿60元一晚「廁所房」掀熱議 網民：翻身嘴親馬桶

在馬桶旁邊睡覺是甚麼感覺？有內地網民近日發現，河南鄭州一間民宿有間相信是以廁所改裝成的迷你房間，特地花60元(人民幣，下同)去體驗一晚「從床上一翻身就可以上廁所，再一翻身就躺好繼續睡」的感覺。

從該網民拍攝的短片可見，房間雖小，但五臟俱全：左側是一張單人床，馬桶和洗手盆觸手可及，蓋上馬桶蓋，馬桶就可當作床頭櫃；馬桶旁邊牆身有烘毛巾架，洗手盤上方有鏡，床上方還有分體式冷氣機和一幅裝飾畫，而且房間有窗，不是「黑房」，並有窗台可放置雜物。整間房看起來乾淨企理，只是沒有淋浴設備，但就算有也相信住客不敢使用。

網民：生活在這種房子裡會很壓抑

微博網民紛紛揶揄，「監獄肯定比這寬敞」、「監獄衛生間有隔離」、「貓籠子都比這強」。還有網民認為，「對著馬桶，睡得著嗎」、「翻身嘴親馬桶哈哈」、「馬桶跟床這麼近，確定尿不會濺到嗎」、「馬桶一沖，會飛濺出特別多的東西 只是肉眼基本看不見，這根本住不了」、「尤其想到這個房間之前別人也租過，別人也用過這個馬桶」。還有網民表示，「貴了，青年旅舍不好嗎」、「還要60一天，一個月1,800？」、「洗澡呢？」、「生活在這種房子裡會很壓抑吧」。

體驗者承認為點擊率調轉床頭睡

拍片網民隨後補充，該民宿位於一間醫院附近，相信主要供來看病的外地人士暫時落腳，而其入住時相信因為剛過完年，還未有很多人去看病，所以有很多空房，「老闆本來給我開了個比這個更好的(房間)，但是我說不行！我就要住圖上這個。老闆人傻了，說這個是最小的，現在沒啥人，免費給你換個大的，我說不行我就要體驗這個，要不然沒有節目效果」。

拍片網民還稱，其實床頭不是在馬桶那邊，坦承睡馬桶那邊是為了吸引點擊率，且自己並沒有睡一晚，只是在日間體驗了一下，「剛開始的時候我覺得還行，可以接受，躺了一會之後，我覺得還是感覺會有一點點想反胃的感覺……給人的感覺就是很衛生，然後又很不衛生」。