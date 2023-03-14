網上熱話｜浙江女愛貓被偷至廣州被尋回　主人： 肉肉夠胖遮住定位器

貓真的有九條命！近日，浙江一名姓張女子的愛貓「饅頭」失蹤，幸好，張女士為「饅頭」裝了定位器，她通過定位器，發現「饅頭」已經出省。她指，「饅頭」是一隻兩歲的英國短毛貓，平时放在浙江湖州老家散養，但日前久久沒有回家，故懷疑愛貓被人偷走，上了所謂的「貓車」。「我朋友告訴我，很多『貓車』都是會去廣州的，我看著路線也很有可能是往廣州走的。1月6日下午，定位器顯示到了江西省，說明我判斷的沒錯。」

飛越1600公里尋愛貓

於是，張女士與好友一起登上了前往廣州的飛機，跨越1600公里，尋找愛貓。同時，又在社交平台上發文求助。當張女士抵達廣州後，志願者駕車帶著她按定位找貓，而憑著定位器，終於成功找到一輛貨車，貨車上有數十個裝有貓隻的袋，其中一個袋入面的便是「饅頭」。「我看到我們家『饅頭』的時候，真的心疼死了，我看牠也淚眼汪汪的，真是太受罪了。」