網上熱話｜浙江牧場推豬景房一晚8888元送豬一隻　網民：營銷學最高境界(有片)

內地浙江金華一家牧場，近日推出了新潮的「豬景房」，每晚要8,888元人民幣(折合約9,585港元)，從房間外就是豬舍，退房還能拿一隻豬回家。對此，有人認為很特別，亦有人認為是炒作。牧場對此霸氣回應，牧場企業是金華的龍頭，沒必要炒作。

網民：想起 兒時在農村的養豬樂

牧場又指，豬景房目前只有2間，有知名藝人為拍節目住過，而豬景是主題飯店的樣板房，之前只開放給VIP客戶，要1個月前預約，現在決定免費讓大眾參觀，未來可能會有260到300間，約2年後完工。至於豬景房的特色，就是能看到金華火腿的主要原料品種——兩頭烏，因為生長速度慢，瘦肉少，以前差點絕種，現在得到國家農產品地理標誌證書。

消息傳出後，不少網民都表示，豬景屋讓他回想起，兒時在農村的養豬樂，有網民直言想帶孩子去看，因為城市沒有，亦有人大讚這種推鎖是「營銷學最高境界」，讓民宿租出去，也把豬賣了。