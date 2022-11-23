網上熱話｜淘寶網店賣貓皮大褸 貓咪輪廓清晰可見 網民怒斥「血腥店舖」

淘寶一家網店周二被網民發現在直播推銷「貓皮大褸」，貓尾、貓頸等輪廓在大褸上清晰可見，每件售過千元(人民幣，下同)。主播更曾透露，貓皮屬於小貓，來源不明，而每件要花20塊貓皮製作。

網民籲查清貓皮來源 憂來自虐貓群組

事件引起大量網民關注及舉報，質疑貓皮來源有問題，恐涉及虐待動物，直斥「血腥店舖」、「變態」、「沒人性」，又稱「應該查清楚貓皮來源，是不是從虐貓群裡買來的」、「拒絕皮草」、「請盡快立法，反虐待動物」、「沒有買賣就沒有傷害，真的會有人買嗎？」、「雖然現在法律上還沒有明確的規定不能這樣，但是道德上就沒有想過嗎？」、「阿彌陀佛，看著衣服上貓生前的形狀，不難受嗎」、「請問貓皮有養殖證明、免疫證明嗎？沒有的話說明是來源不明的貓皮，涉嫌產品不合格，不合格的偽劣產品平台都應該禁止上架」。也有網民認為，「消費者可以不買，但沒權要求人家不賣」。

淘寶客服：無權禁止賣貓皮

面對爭議，淘寶客服先是表示，並無明確規定禁止售賣貓皮產品，「牠不是保護動物，只要合法就允許買賣」，平台無權禁止；之後改口稱，平台不支持售賣貓皮，網民可在商品頁面按「舉報」，之後平台會派專員核實和處理。淘寶「違禁信息管理規則」列明，平台不允許售賣「貓狗似及皮毛製品」。目前涉事網店已不見有貓皮商品。