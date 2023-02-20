網上熱話｜淘寶驚現「異地戀接吻神器」 網民：玩的真變態啊

內地近日出現一款號稱「異地戀接吻神器」的產品，只要將仿真嘴唇連接手機，再打開相應App與想親吻對象連接，就能將親吻動作和力度傳送至對方的仿真嘴唇，與天各一方的愛侶「隔空仿真接吻」。該App甚至有「親吻廣場」，讓用家「處處吻」。

淘寶網店最高月銷量超800

在淘寶網搜索「異地戀接吻神器」，就會發現北京、深圳、廣州等地都有網店銷售這款產品，產品描述包括「遠程親吻」、「三八婦女節情人節驚喜」、「情侶黑科技創意」等，還有替換的仿真嘴唇售賣。其中「神器」每個約售278至438.8元(人民幣，下同)，一對約售549.9至867.97元；替換嘴唇每個廿多元。一家北京網店的「神器」月銷量已超過800，是一眾網店之中最高。

網民：今年刷到過最猥瑣的產品

產品迅速引起大量網民熱議。不少網民批評，「這是甚麼鬼東西？」、「有被辣到眼睛，真的好恐怖」、「低俗」、「玩的真變態啊」、「今年刷到過最猥瑣的產品」、「活久見」、「這個產品有意思嗎？？有甚麼意義呢？」、「這他X和成人用品有甚麼區別？」

有網民就揶揄，「我不理解，但我大受震撼」、「想伸舌頭兒怎麼辦」、「科技可以改變生活，但是你先別改變」、「我有一個大膽的想法」、「怎麼知道對方男的女的還是AI」、「單身久了，被逼瘋了嗎？」、「人類太孤獨了」。

江蘇常州機電職業技術學院曾於2019年申請「遠程接吻裝置」專利，未知是否有關。