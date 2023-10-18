網上熱話｜港人分享「4個饅頭一片白菜」飛機餐被鬧大　3日後致歉：無瞧不起中餐意思

香港網民「峰哥亡命天涯」早前於內地社交平台微博發帖，指吃到「空前绝後」的飛機餐，內容只有「4個饅頭和1片白菜」，讓他驚呼為「奇葩」，也引發大批網友熱議。隨著事件發酵，涉事航空公司也出面解釋，而該名本港網民亦道歉，表明「沒有瞧不起中餐」，只是沒想到單純分享會鬧得這麼大。
「峰哥亡命天涯」14日發文，指乘搭中國南方航空，打開餐盒時只見「4顆饅頭、1包榨菜，還有1片白菜，真的就一片白菜，這麼多年還是第一次看見如此奇葩的飛機餐」。他分享的相片顯示，餐盒內裝著4個外型不一的饅頭，上面鋪著1小塊白菜，並附有1包榨菜，帖文引起內地網民關注，更有網民打趣留言「坐過牢的朋友說這餐很眼熟啊」、「有蔬菜有碳水這是好事啊」、「饅頭我還能理解，1片白菜是甚麼意思」。
南航：饅頭是「點心」 白菜為保濕
隨著帖文熱度愈來愈高，也引起傳媒的關注，有中國記者翻查航班資料，得知該航班在呼和浩特市經停，從瀋陽飛往呼和浩特的旅途中，無論任何艙等的餐食均為「點心」；從呼和浩特飛往西寧的話，經濟艙和明珠經濟艙的餐食為「點心」，商務艙和頭等艙則是「正餐」。南航客服亦回應事件，指不同航線會提供不一樣的配餐，「峰哥亡命天涯」相片的饅頭是「點心」，白菜是為了防止饅頭水分過度流失，所以在加熱時會放上一片保持口感；至於被指餐食簡陋，會督促配餐供應公司改進，盡可能滿足旅客的需求。
博主：中式點心吃多了 有點噎得慌
「峰哥亡命天涯」見帖文登上傳媒報道，昨日發文為南航澄清，指當天的航程分為兩段，前一段發了1個面包，第二段就發了圖中這盒中式點心，「我說4個饅頭確實是不嚴謹的，應該是1個饅頭，1個花卷，1個雙色饅頭，1個豆沙包。餐盒里還有一個蛋糕。如果把面粉制品籠統稱為饅頭，其實當天一共是發了6個饅頭」，坦言點心很美味，但若有提供蛋白質食物會更完美，「一共飛5個小時，中式點心吃多了稍微有點噎得慌。」他表示，自己是來自香港的美食及旅行博主，所以會拍照紀錄餐點，坦言不知道白菜真實用途，但絕對沒有瞧不起中餐，更沒有指責南航的意思，甚至原文中也沒披露航空公司的名字，「只是有個山東網友猜測說應該是山航，因為山東人愛吃饅頭，我才回覆南航二字，防止冤枉山航」，他感謝外界的指正和批評，對於佔用公共輿論空間深表歉意，並指，沒想到這麼無聊的事情會登上新聞，希望能到此為此。