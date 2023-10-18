網上熱話｜港人分享「4個饅頭一片白菜」飛機餐被鬧大　3日後致歉：無瞧不起中餐意思

香港網民「峰哥亡命天涯」早前於內地社交平台微博發帖，指吃到「空前绝後」的飛機餐，內容只有「4個饅頭和1片白菜」，讓他驚呼為「奇葩」，也引發大批網友熱議。隨著事件發酵，涉事航空公司也出面解釋，而該名本港網民亦道歉，表明「沒有瞧不起中餐」，只是沒想到單純分享會鬧得這麼大。

「峰哥亡命天涯」14日發文，指乘搭中國南方航空，打開餐盒時只見「4顆饅頭、1包榨菜，還有1片白菜，真的就一片白菜，這麼多年還是第一次看見如此奇葩的飛機餐」。他分享的相片顯示，餐盒內裝著4個外型不一的饅頭，上面鋪著1小塊白菜，並附有1包榨菜，帖文引起內地網民關注，更有網民打趣留言「坐過牢的朋友說這餐很眼熟啊」、「有蔬菜有碳水這是好事啊」、「饅頭我還能理解，1片白菜是甚麼意思」。