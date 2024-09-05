網上熱話｜港人杭州開茶餐廳引搭枱等「港式規矩」 內地網民不滿：別帶渣滓文化進來

香港食肆素來以「規矩多」聞名，例如繁忙時段要搭枱、限時、人齊才能入座、最低消費等，雖然香港人早已習以為常，惟這些「港式規則」一旦輸出到其他地區即惹來反彈。有港人在杭州開了一間港式茶餐廳，服務方式規則都跟從港式風格，近日惹來反彈，有內地網民大表不滿「別帶渣滓文化進來」。

食客批規矩十分多 「這也不行那也不行」 位於杭州西湖區的港式茶餐廳「阿郭冰室」開業十多年，售賣地道港式食物，包括咖喱魚蛋、腸粉、菠蘿包、西多士、燒味、煲仔飯、餐蛋麵、奶茶等，因味道正宗獲當地食客正評，惟近日在小紅書，「阿郭冰室」突然遭到內地網民熱議，當中不少是負面意見，例如形容港人老闆是「脾氣古怪的叔叔」，又指店員基本上都是阿姨、大叔，「感覺老被訓」、「進店或是門口等位都要遵守他的規則」，門口貼滿一大堆規矩告示要求食客遵守，多條規矩包括：沒訂座的客人要在門口排隊等位、排隊期間不能走開且不歡迎食客詢問要排多久、人齊才能入座、單丁客人及繁忙時段需「搭枱」、不能攜帶外來食物、不提供紙巾及飲筒、特定時間設每位人民幣20元最低消費等，令食客變得相當反感，批評規矩十分多，「這也不行，那也不行」。

午飯依然人滿為患 「被罵了還要去吃」 有內地網民更直言這種詳列規矩的文化是「糟粕（渣滓）」，「香港這些糟粕文化能不能不要帶到內地來」、「反正我看到大門上貼著這些東西一定不會進去」、「這要是不倒閉，是杭州人的恥辱了」、「杭州人沒把這家店搞倒閉，杭州人應該好好反思吧」。還有網民指香港的茶餐廳是一個「極全球糟粕」 於一身的地方，在內地、台灣、歐美主流發達地方，都不會有如此餐廳規矩。不過，也有一些網民表示即使有各種規矩，但是一到午飯時間依然是人滿為患，甚至「被老闆罵了還要去吃」，亦有人指「香港的食店這樣很合理啊，又不是內地，文化都不一樣。」