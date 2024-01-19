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2024-01-19 11:38:41

網上熱話｜滬指跌破2800點就「跳樓」？胡錫進：我沒那麼說哈

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網上熱話｜滬指跌破2800點就「跳樓」？胡錫進：我沒那麼說哈

網上熱話｜滬指跌破2800點就「跳樓」？胡錫進：我沒那麼說哈

中港股市踏入2024年仍跌不停，除恒指近日再失守萬六點的重要心理關口外，上證指數(滬指)昨亦曾跌穿2,800點的重要關口，一度低見2,760點。在一眾「蟹民」叫苦連天之際，有人想起了近日以來投資內地股市的著名媒體人，前《環球時報》總編輯胡錫進早前的一些言論，有網圖更顯示如果上證指數跌破2,800點，胡錫進就會跳樓。胡錫進昨日接連在微博發文，表示「我没那麼說哈」，強調自己不會「跳樓」。

網上熱話｜滬指跌破2800點就「跳樓」？胡錫進：我沒那麼說哈。(胡錫進微博截圖)

網上熱話｜滬指跌破2800點就「跳樓」？胡錫進：我沒那麼說哈。(胡錫進微博截圖)

稱昨加倉後股市翻红

胡錫進指：「順便說兩句，網路上今天到處都傳一張p圖，那上面說，股市跌破2,800點，我就會跳樓。我沒那麼說哈。這幾天網路上拿老胡開涮的p圖很熱鬧，我看了也樂大家都有氣，消費消費老胡，我真不覺得生氣。公眾人物有時候就是要讓大家來消費的，我對自己的貢獻沒那麼愛惜。」

他說現在有一些不準確不全面的政策解讀，另外還有謠言，它們客觀上對市場信心造成了擾亂。他昨日下午已經「加倉」，昨午股市已經翻红，認為「今天的經歷都會永遠記得。市場普遍恐慌的時候，要清醒，不驚慌，這句話真的有道理。」他表示當大盤跌到2,768點時，去微信上回覆關心他、以及拿他開玩笑的朋友們：「告訴他們我不會『跳樓』」，並對一些勸他「早點離開」的朋友，表示感謝他們的好意。

胡錫進重申，上證指數跌到2,800點以下遍地是黃金：「這是一位有經驗的老股民對我說的，也有專業人士私下對我這樣說，我相信這個判斷，它不會在時間中沉沒。

翻查資料，胡錫進去年出席廣州舉行的「雪球嘉年華」活動時，曾與聽眾談到股市，他表示對內地股市有信心，「我希望沒那一天，但是如果股市跌到2,800點以下，我肯定敢加倉，2,800點以下遍地都是黃金。」他還說自己的信心有信念支撐股市不會垮，「如果最後虧到只剩5萬就跳樓」。

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香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk

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