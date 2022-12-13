網上熱話｜「無樓無得傾」！咩工請人一定要應徵者有樓揸手？

大公司請人唔止要睇學歷證明、工作證明，仲要睇房產證？河北滄州一名女子在社交平台透露，近日應徵一份工作時，該公司的行政主管要求她提供自己或者直系親屬的房產證影印本，強調「這是入職的條件」、「總部的要求」，還稱「如果沒有，咱們就沒有必要談了」，但迴避女子「用來做甚麼」的問題。

應徵出納員 網民對要有財力證明表示理解

根據該女子上載的對話截圖，女子應徵的是國產電動車公司「比亞迪」。有網民估計，女子應徵的應該是出納或者財務等掌握公司資金的崗位，女子就回應稱「對，出納」。網民遂續指，「有的公司會要的」、「很好理解，怕出納捲錢跑路」。

還有網民表示，「出納是這樣的，我那時候去上市公司還要求警察局打的無犯罪證明」、「北京這邊財務工作，有的需要本地人做擔保才能入職」、「我學會計的，好多公司都要求是本地人，hr會去你家了解你家情況，這就是怕你把錢搞了」。有網民就認為，「我覺得有要求房產能理解，但我憑甚麼給你影(印)本，你怕我捲錢跑路我還怕你坑我房子呢」。

比亞迪工作人員：出納多數經舉薦入職 沒有公開招聘

有內地傳媒引述比亞迪工作人員指出，出納是特殊崗位，根據公司內部規定，「只有通過舉薦才能辦理入職，沒有直接外招這種可能性」，而「房本只是(入職條件)其中之一」，不會用來做抵押，提供與否「你情我願」。