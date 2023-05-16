網上熱話｜燒烤檔老闆中2900萬　興奮得反檯掟凳拆招牌(有片)

相信不少人都幻想過當自己中獎時會有甚麼反應，但有多少人會有以下這個幸運兒的瘋狂行為呢？內地微博近日流傳一段影片，一名燒烤檔老闆開工期間，突然知道自己買的彩票中了逾2,500萬人民幣頭獎，興奮得連生意都不做，直接反檯、掟凳砸招牌，引來旁人圍觀，直情隔著畫面也能感受到老闆的高漲情緒。
綜合報道，中國大陸浙江金華義烏廿三里夜市，一名開燒魷魚檔的肖姓老闆，在上周五(12日)晚開檔期間，突然得知自己中了達2,574萬人民幣(折合約2,900萬港元)獎金的頭獎。網上影片所見，老闆難掩興奮情緒，激動地豎起3隻手指大喊「中了3,000萬！」、「花了1,000元，中3,000萬！」，即場連生意都不做，反檯之餘更掟凳砸招牌，在場的民眾都側目圍觀，亦有人淡定吃飯，形成強烈對比。
老闆稱獎金及時可作兒子禮金 還將檔攤賣了
肖老闆其後於周日(14日)接受媒體訪問，證實獎金實為2,574萬人民幣，他表示買的是複式彩票，自己花了1,300元人民幣，共21人合買平分獎金，由於號碼是他選的，可以分多10萬元人民幣，總共132萬人民幣(折合約148萬港元)，他指，發現中獎的當晚激動得不能入睡，那晚連喉嚨都叫得沙啞，對於當天瘋狂的行為也感到不好意思。肖老闆說，這筆獎金可謂是「及時雨」，剛好可以用作兒子的結婚禮金。他又指，那燒烤檔也用4萬元人民幣頂讓出去，並說：「就算以後不做燒魷魚，也會去別的地方做點小生意」。當地媒體隨後亦採訪中國體育彩票義烏市彩票兌獎中心的中獎𪊎祝儀式，並向中心查詢彩票得主的事，職員亦證實此事，指今次中獎的彩票是多人合資購買的。