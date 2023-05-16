網上熱話｜燒烤檔老闆中2900萬　興奮得反檯掟凳拆招牌(有片)

老闆稱獎金及時可作兒子禮金 還將檔攤賣了

肖老闆其後於周日(14日)接受媒體訪問，證實獎金實為2,574萬人民幣，他表示買的是複式彩票，自己花了1,300元人民幣，共21人合買平分獎金，由於號碼是他選的，可以分多10萬元人民幣，總共132萬人民幣(折合約148萬港元)，他指，發現中獎的當晚激動得不能入睡，那晚連喉嚨都叫得沙啞，對於當天瘋狂的行為也感到不好意思。肖老闆說，這筆獎金可謂是「及時雨」，剛好可以用作兒子的結婚禮金。他又指，那燒烤檔也用4萬元人民幣頂讓出去，並說：「就算以後不做燒魷魚，也會去別的地方做點小生意」。當地媒體隨後亦採訪中國體育彩票義烏市彩票兌獎中心的中獎𪊎祝儀式，並向中心查詢彩票得主的事，職員亦證實此事，指今次中獎的彩票是多人合資購買的。