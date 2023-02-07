網上熱話｜狗主網購廉價狗糧竟含泥土木屑 小狗連食個多月吐血慘死

抖音一名從事寵物用品的用戶昨日上載短片，指一名顧客所養的比利時瑪連萊犬，被餵食網購的廉價狗糧一個多月，頻繁上吐下瀉，最後吐血死亡。該用戶指，去協助處理狗屍時檢查狗糧，發現狗糧竟然混合泥土和木屑製成，呼籲「天下愛寵人別貪圖便宜去買廉價寵物食品」，稱「既然養寵物了，就該捨得給寵物花錢，要不然就別養」。

劣質狗糧20斤僅售69.9人仔 小狗食到直腸變黑

該用戶指，死去的小狗是警犬後代，「買回來之後狗主人一點營養品都沒給過！(涉事狗糧)就是在PDD(拼多多)69.9(元人民幣)！20斤的狗糧！69.9有包裝費、快遞費、倉儲費、利潤等等」，小狗吃了涉事狗糧一個多月，「直腸前面那一部分基本上都是黑色的，就是有食物堵塞，消化不好，白蛋白還特別低」。該用戶又指，「小狗崽不分(狗糧)好賴呀……大一點的狗就沒事了」。

網民：這是毒狗糧！商家沒有良心

網民都為小狗無辜慘死感到悲痛，「這不是廉價狗糧，這是毒狗糧！」、「牠到死都沒明白自己的主人給下藥了」、「無良商家沒有良心，不過主人也是真敢買」、「對動物不仁，對人不義」、「我只看了狗狗死去的姿勢，受不了，太痛苦了」、「利益面前沒有人性可言，監管部門到底都在幹嘛」。

有網民就表示，「說實話，我收到新狗糧。先吃第一口，我吃壞了頂多拉兩天肚子」、「我的狗吃的都是300多(元)十斤的狗糧」、「個人感覺，如果買不起正規廠家狗糧，不如餵狗狗剩菜剩飯」、「寵物犬不管甚麼品種，沒必要必須單一餵狗糧，人吃啥狗吃啥，我家狗這樣餵了快十年，一點事沒有，一次病沒生」。

