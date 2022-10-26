網上熱話｜男子中2億彩票瞞老婆仔女領獎：怕他們以後不努力了

中了2億六合彩，你會告訴家人嗎？廣西近日就有一位男士中了中國福利彩票「雙色球」(類似香港六合彩)2.19億元人民幣(下同)大獎，周一上午去到當地福利彩票發行中心(福彩中心)收大支票，發表得獎感言時坦言，「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了」。這位男士領獎前，還特地穿上廣西福彩中心貼心為得獎者準備的吉祥物「福豆」套裝，真容全被遮蓋，就算這件事已經登上當地報章，還在網絡廣傳，李男一日不開口，其老婆仔女都難以得知自家一夜暴富。

廣西《南寧晚報》報道，這位化姓「李」的男子是福利彩票的忠實粉絲，十多年前就開始買福利彩票，但零零星星買了四五年都沒中過大獎，於是開始改變投注方式，選定一組「幸運號碼」一直買買買，直到今次中獎，而期間曾憑藉這組號碼中過幾十元。

花160元買3張彩票中巨款 領獎前不敢外出怕弄丟彩票

李男表示，家人沒反對他這種小愛好，而自己對於中不中獎也抱著平常心，「投入的錢還能接受，主要是買個希望」。上周四，李男辦事路過賓陽縣黎塘鎮一個投注站時，花160元買了3張彩票，沒想到翌日早晨一覺睡醒，就發現自己中獎，然後激動得一夜未眠，上周六一早就搭車去南寧準備領獎，並在入住一間賓館後不敢外出，「怕出去逛把彩票弄丟了」。到周一上午，李男前往廣西福彩中心領獎，接過大支票後，還當場捐出500萬元予廣西福彩中心用於公益事業。扣除稅款後，李男實得1.7億元。

網民：我不信，除非你讓我中一次

有網民認為，李男的擔心「很有必要，但關鍵還是要讓自己不膨脹」；有網民就批評，「一看就知道這男的很自私，不是個好男人，將來出軌拋妻棄子肯定也能幹的出來」。一些網民則指出，李男恐怕不得不跟老婆交代這筆巨款，「彩票獎金屬於夫妻共同財產，不告訴妻子屬於侵犯其知情權」，還質疑李男「企圖隱瞞婚內財產，接下來就可能是轉移婚內財產」。不少網民則揶揄，「人家就一演員，您急甚麼？」、「我不信，除非你讓我中一次」、「沒人買(彩票)了，又來衝業績了」、「快救救主任吧，彩票都快滯銷了」、「編一個不勞而獲的故事，去吸引那些想不勞而獲的人買彩票」。