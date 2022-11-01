網上熱話｜男子因外母出殯請喪假 主管竟狂鬧「處事手法差」

有時打工仔請假真係慘過乞食！台灣一位姓朱網民在Facebook專頁「爆料公社」發文指，因外母離世，日前透過社交軟件「Line」向主管提出在本月11日請喪假出席喪禮，但其他同事都不想增加上班時數，「所以才主管幫忙」，沒想到主管覺得其請假態度有問題，「請問一下大家教教我。該如何處理」。
主管就替更人手問題瘋狂「開火」
根據相關Line對話截圖，主管就替更人手問題瘋狂「跳掣」，質問「你這樣是叫我自己想辦法？」、「所以？我去找人？」、「你不行，就是我自己處理？」、「沒有人值班，我自己的問題？」，並批評「你自己想想你面對這件事，在工作上處理的方式」、「你也不是剛出社會，剩下我也不想多說了」、「只是我是你，我不會這樣處理」等。
面對朱男回應稱「當天告別式，我只是提前告知……(請)喪假」、「你是主管尊重您啊，提前告知啊」、「難道，告別式，我也不去？今天移靈，我也是先走趕快來上班啊」、「我今天也是放著頌經，先走啊」、「喪事不是我願意啊」、「我提前告知，不知道哪錯了」、「那請您教我，該如何處理？」，主管還不斷反諷「你了不起，我不是人」、「是，我不是人」，最後才強調，更表早已排定，若因私事請假，「換誰頂班，請先喬好」。
網民：替更是主管責任之一
爆料公社小編直接評價「第一次聽到這種的」，其他網民則紛紛表示，「喬班也是得知會主管，我覺得沒啥問題，提前不只一周告知還不夠？」、「居然把問題丟回給你，那就跟他說主管你來當好了」、「主管本身的責任就是如果真的沒人可以代班，就要出來代，不然憑甚麼比別人多領主管加給」、「真心覺得上天要保佑有些人在自家遇到喪事的時候，都不會被別人殘忍以及無理的對待」。
有網民就建議，「把靈堂移到公司啦，兩邊都顧的到，都不得罪，還有很多人幫忙值班」、「你還不知道錯在哪？主管一直說『他不是人』， 你應該嘗試看看除了人以外的溝通方式，要不然根本各說各話」、「基本的人事調動都無法處理，應該也是靠關係升上去的吧！趕快辭職吧！在這種人底下做事早晚累死自己，記得收集證據跟勞工局投訴」。
還有網民分享類似經歷，稱「我前公司老闆喪假只給告別式一天，我直接丟訃聞跟勞工局電話給他，馬上准假」、「以前家人出事，請喪假還遇到智障同事說『好好喔，休那麼多天』」、「我有一次生病很嚴重要住院，店長叫我找代班，我找不到，我跟他回報，最後硬著頭皮騎車去然後暈倒了！警察通知我老公，我老公打去公司，我店長卻說，我現場就是沒人，不然你要我怎樣，還回報總公司說我曠職！我心想你就不要病死，真的會有報應」。
台灣法例規定親屬喪假最少3日且有薪
根據台灣勞動基準法第43條規定，父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假8日；祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假6日；曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假3日。喪假期間薪酬照給，且僱主不得扣全勤獎金。