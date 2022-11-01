網上熱話｜男子因外母出殯請喪假 主管竟狂鬧「處事手法差」

有時打工仔請假真係慘過乞食！台灣一位姓朱網民在Facebook專頁「爆料公社」發文指，因外母離世，日前透過社交軟件「Line」向主管提出在本月11日請喪假出席喪禮，但其他同事都不想增加上班時數，「所以才主管幫忙」，沒想到主管覺得其請假態度有問題，「請問一下大家教教我。該如何處理」。

主管就替更人手問題瘋狂「開火」

根據相關Line對話截圖，主管就替更人手問題瘋狂「跳掣」，質問「你這樣是叫我自己想辦法？」、「所以？我去找人？」、「你不行，就是我自己處理？」、「沒有人值班，我自己的問題？」，並批評「你自己想想你面對這件事，在工作上處理的方式」、「你也不是剛出社會，剩下我也不想多說了」、「只是我是你，我不會這樣處理」等。

面對朱男回應稱「當天告別式，我只是提前告知……(請)喪假」、「你是主管尊重您啊，提前告知啊」、「難道，告別式，我也不去？今天移靈，我也是先走趕快來上班啊」、「我今天也是放著頌經，先走啊」、「喪事不是我願意啊」、「我提前告知，不知道哪錯了」、「那請您教我，該如何處理？」，主管還不斷反諷「你了不起，我不是人」、「是，我不是人」，最後才強調，更表早已排定，若因私事請假，「換誰頂班，請先喬好」。