網上熱話｜福田口岸MMA兩男疑打尖起爭執　職員勸阻無效禍及途人(有片)

兩地近年來交流日益頻繁，每日都有不少人經各口岸進出香港和內地。今日(23日)在社交平台上流傳了一段名為「福田口岸中國人VS中國人冤冤相報何時了」的影片。影片中可以見到兩名男子疑因插排問題發生爭執和衝突，期間兩人互相推撞，一名戴眼鏡的男子更是從後面箍住對方前進，令網民甚為關注。

該影片約長50秒，顯示在福田口岸的通道上，有兩名男子疑因為插隊問題發生衝突。一名身形較矮的灰衣男子擋住另一名高大的戴眼鏡男子的去路，但隨即被對方一手推開，撞向欄杆。灰衣男子向路人道歉後，隨即追上戴眼鏡的男子再度擋住他，兩人開始糾纏在一起。但灰衣男子顯然力不從心，被戴眼鏡男子壓著前進，旁邊的人或受到波及，或爭相避開，現場有途人忍不住表示「蠢！幾廿個攝像頭」。

隨後，一名職員出現要求他們「不要動手」。戴眼鏡的男子趁機掙脫灰衣男子的控制後，便繼續往前走。然而，灰衣男子死纏不放，追上去阻擋戴眼鏡男子的去路，並高喊「別讓他走」。戴眼鏡男子見狀便從後面箍住灰衣男子前進，灰衣男子則大聲呼喊「一定要報警」。現場有途人見狀表示「後生仔打人啊」。

網民：好似趕住投胎咁

有網民看過影片後留言，有人說：「又係打尖？d大X人好似趕住投胎咁，左插又插隊」、「打尖又真係黑(乞)人憎」、「又話監控好嚴？，行政區留14日呢？」、「喺喺呢啲地方打架。公安隨時可以告你『擾亂公安秩序、尋釁滋事』行政拘留，真係好戇X」。