網上熱話｜結帳被四捨五入收多4毫 深圳女向工商部門舉報

店家該將小數後的零頭四捨五入，顧客應唔應該維權？內地「九派新聞」報道，深圳一名女子近日在一間小有名氣的連鎖餐廳用膳，帳單顯示總額為202.6元(人民幣，下同)，但店家再列一行「應收金額」，將6毫子四捨五入，變成203元。

女子感到疑惑，但聽見收銀員回應「是要進上去的」後，還是付了款。然而，女子之後越想越覺得有問題，雖然自己並不缺那4毫子，但被強行四捨五入的感覺很不爽。女子隨即撥打工商部門的「12315」消費者投訴熱線舉報該間餐廳。

餐廳就多收4毫道歉 全額退款

涉事餐廳上周二聯絡女子道歉，稱知悉問題後明白到「完全是我們的問題」，承認四捨五入的收費模式有錯，並向女子全額退款。

女子表示，權益受損要敢於反抗，「一開始我也會想，天呐會不會有人來報復我，但最後還是鼓起勇氣去舉報了，希望下次遇到其他的不公平也要記住這份說出口的勇氣。我在乎的不是這四毛錢，而是自己的權益」。

網民支持：我不給的，你不能搶

微博網民紛紛對女子的勇氣表示肯定，稱「我不給的，你不能搶」、「4毛雖小，但確實是消費者的權益。不能慣著」、「這種行為值得提倡，不要小看幾毛錢，做過超市的就清楚，一單多收幾毛錢，一個月下來可以多開一個人的工資」。

還有不少網民也表示遇過同樣問題，「前些天也被這樣子四捨五入了」、「我也遇到過，據理力爭就是沒付給他」、「我們這(安徽)打車會四捨五入，其他正常收」。有網民就揶揄，「商家擅自改變了人民幣的最小單位」、「關鍵是，為甚麼不能四捨五入成200元」、「餐館應該把零頭抹去，真不會做生意」。

不過，也有網民認為，「就這種女的，斤斤計較，愛貪小便宜」、「 舉報個錘子，自己佔便宜的時候不說，被別人佔幾毛錢便宜斤斤計較」。