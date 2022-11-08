網上熱話｜經歷26次胎停流產 37歲女子終誕一女 網民：太可怕了！

湖南《瀟湘晨報》報道，當地一名37歲女子經歷26次胎停、流產後，終在上周四剖腹誕下一名女嬰，圓了其做母親的夢想，昨日還托丈夫向助其順利懷孕誕女的醫院送上錦旗，感謝院方讓他們擁有一個幸福的「三口之家」。

網民：這女子沒把自己當人

不過，事件在微博掀起熱議，許多網民直言這是「恐怖故事」，稱「看到標題都嚇尿」、「不敢想像26次流產」、「26次？這可以說是人間慘案了吧」、「這女的自己都沒把自己當人」、「這個男的真的愛他的妻子嗎？」、「真的，太可怕了。加上恢復時間，這個女的這二十來年都是在懷孕-流產-懷孕中度過的吧，聽著就瘮人啊」、「為了生孩子都生魔怔了」、「沒有哪裡看出來母愛的偉大，只有自己不愛惜自己導致的26次胎停」、「她老公不好好避孕，以後還要繼續流。這個真的是陰間新聞，我不知道是甚麼價值觀」。

網民祝福女子 擔心其身體健康

也有網民表示，「可能她也不知道會流產，次次都保不住，他們夫妻倆估計也很傷心」、「34歲，26次流產清宮，假設從20歲開始流，每半年流一次清宮一次……我佩服這名女子呀！希望她一生幸福」、「雖然孩子是生了，感覺以後對媽媽身體肯定會有影響的吧」、「妻子願意要孩子，丈夫願意要孩子，醫院願意做治療，網絡仙女有意見」。還有網民認為，「她應該連清宮後避孕好好讓子宮恢復都沒有做過，所以才這麼多次流產」。