網上熱話｜經歷26次胎停流產 37歲女子終誕一女 網民：太可怕了！

湖南《瀟湘晨報》報道，當地一名37歲女子經歷26次胎停、流產後，終在上周四剖腹誕下一名女嬰，圓了其做母親的夢想，昨日還托丈夫向助其順利懷孕誕女的醫院送上錦旗，感謝院方讓他們擁有一個幸福的「三口之家」。
網民：這女子沒把自己當人
不過，事件在微博掀起熱議，許多網民直言這是「恐怖故事」，稱「看到標題都嚇尿」、「不敢想像26次流產」、「26次？這可以說是人間慘案了吧」、「這女的自己都沒把自己當人」、「這個男的真的愛他的妻子嗎？」、「真的，太可怕了。加上恢復時間，這個女的這二十來年都是在懷孕-流產-懷孕中度過的吧，聽著就瘮人啊」、「為了生孩子都生魔怔了」、「沒有哪裡看出來母愛的偉大，只有自己不愛惜自己導致的26次胎停」、「她老公不好好避孕，以後還要繼續流。這個真的是陰間新聞，我不知道是甚麼價值觀」。
網民祝福女子 擔心其身體健康
也有網民表示，「可能她也不知道會流產，次次都保不住，他們夫妻倆估計也很傷心」、「34歲，26次流產清宮，假設從20歲開始流，每半年流一次清宮一次……我佩服這名女子呀！希望她一生幸福」、「雖然孩子是生了，感覺以後對媽媽身體肯定會有影響的吧」、「妻子願意要孩子，丈夫願意要孩子，醫院願意做治療，網絡仙女有意見」。還有網民認為，「她應該連清宮後避孕好好讓子宮恢復都沒有做過，所以才這麼多次流產」。
女子流產太多次 嚴重「宮腔黏連」
報道指出，該名女子截至2017年已經歷了25次流產、胎停、反複清宮，各種治療方法都不見效，到2019年34歲時再度懷孕，又再度胎停，而這次才找到湖南省婦幼保健院引產。及後院方證實女子有嚴重的「宮腔黏連」，宮腔內膜纖維化明顯。
醫生為女子做手術恢復其宮腔狀態，保護其宮腔內稀疏的子宮內膜後，再指導其進行促內膜生長治療。雖然女子的宮腔內膜仍然非常薄，但在今年2月成功懷孕後，醫生結合中西醫為其進行保胎治療，終讓女子在上周五剖腹誕下一名「小公主」，母女平安。
醫生：做好避孕 避免流產是關鍵
醫生指出，九成的宮腔黏連都是流產手術所致，患者還可能會月經量減少甚至閉經，如果患者在備孕或做試管嬰兒前得不到規範治療，即使懷孕也會導致結局不良，例如不著床或反複流產。醫生提醒，宮腔黏連重在預防，做好避孕，避免流產是關鍵，一旦要進行流產手術，切記避免過度搔刮宮腔，減少內膜破壞及基底部內膜損傷。